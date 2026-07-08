Colombia y su Mundial de contrastes: la segunda que más opciones generó y el equipo más lento del torneo

Ya pasó un día desde que la Selección Colombia quedó eliminada del Mundial de Norteamérica, después de perder 4-3 por penaltis con Suiza en Vancouver. Sin embargo, la huella del cuadro cafetero sigue presente en el torneo. No solo por los miles de connacionales que viajaron a Canadá, Estados Unidos y México para ver los partidos y que aún siguen allá; sino por el balance que dejó la participación de los criollos. El equipo nacional, dirigido por Néstor Lorenzo, no logró el “objetivo” de llegar a cuartos de final para igualar lo hecho en Brasil 2014, donde tuvo su mejor presentación en la historia del torneo. No obstante, tuvo una participación destacada en Norteamérica, donde no llegó como favorito, pero en la fase de grupos mostró un juego que le dio el rótulo de candidata a dar sorpresa.

¿La Selección Colombia dejó buenas cifras en el Mundial de Norteamérica?

La participación de la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica, donde llegó hasta octavos de final, fue contradictoria. El equipo nacional, de acuerdo con datos recopilados por el periodista Andrés Borges, fue el segundo que más remates a puerta logró en los cinco partidos que disputó en la Copa del Mundo: “disparó” 94 veces; solo la superó Bélgica.

Sin embargo, el equipo nacional solo marcó cinco goles en los cinco encuentros que disputó en el Mundial. Esos tantos, además, fueron conseguidos solo en tres juegos: contra Uzbekistán, Congo y Gahana. En los otros dos se fue en blanco. Colombia también fue segunda en remates desde afuera del área (la superó Francia), en faltas recibidas (70, solo superada por Canadá), en desmarques para recibir el balón (2.159, superada por España). Conozca: “Es una vergüenza”: Falcao estalló y exigió una revolución en el fútbol colombiano tras la eliminación del Mundial

Entre tanto, el seleccionado nacional fue primero en cambios de orientación intentados (56), desmarques entre líneas (848) y desmarques por fuera (848). Entre tanto, el equipo cafetero, que tenía como capitán a James Rodríguez y como gran figura a Luis Díaz, fue primero en fueras de juego concedidos: terminó con 19.

De esos fuera de lugar, 9 fueron protagonizados por Luis Díaz, quien solo marcó un gol en Norteamérica 2026: su rendimiento no cumplió con la expectativa que generó. Otro registro que no benefició a Colombia, que tenía una de las selecciones más veteranas del torneo (su promedio de edad era de 30,32 años), terminó como la selección más lenta del Mundial: su velocidad promedio fue de 5,63 kilómetros por hora en los partidos que jugó.

Entre tanto, Colombia no tuvo efectividad en los remate que ocasionó: apenas fue del 5%; mientras que tuvo un rendimiento aceptable en número de pases (dio 2.789 y terminó sexto), mientras que “solo” cometió 64 faltas en los 5 encuentros que tuvo: fue el equipo con el sexto mejor registro en ese ítem.

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