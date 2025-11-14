SIC avala integración Movistar–Tigo: controlarán cerca del 40% del mercado de telefonía e internet móvil en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la integración empresarial entre Tigo y Movistar, una de las movidas más relevantes para el sector de telecomunicaciones en Colombia.

La decisión, formalizada en una resolución que fija condicionamientos para ambas compañías, redefine el mapa competitivo del país, donde cerca del 90% del mercado quedará en manos de Claro y del nuevo operador integrado.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ya había entregado su concepto sobre la integración entre Tigo y Movistar, señalando que la operación consolidaría a ambas compañías como un único competidor con cerca del 40% del mercado.

Con esta fusión, el sector quedaría prácticamente concentrado en dos grandes actores de tamaño similar —Claro y el nuevo Tigo-Movistar—, un tercer operador significativamente más pequeño, WOM, y una porción marginal atendida por distintos Operadores Móviles Virtuales (OMV).

Fue en julio pasado que el Ministerio de las TIC autorizó la cesión del permiso para el acceso, uso y explotación del espectro radioeléctrico destinado a servicios móviles terrestres en todo el país, específicamente en la banda de 1900 MHz.

Según la cartera, esta transacción “podría generar eficiencias y favorecer un mayor equilibrio en el sector”. Sin embargo, advirtió que será fundamental garantizar condiciones que eviten la formación de un duopolio.