Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

SIC avala integración Movistar–Tigo: controlarán cerca del 40% del mercado de telefonía e internet móvil en Colombia

Jugadores del mercado, como Wom, han advertido sobre el riesgo de un duopolio que, junto con Claro, podría concentrar más del 90% del mercado móvil en Colombia.

    Desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) ya habían autorizado el uso compartido del espectro radioeléctrico para avanzar con la operación. Foto: EL COLOMBIANO
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

hace 2 horas
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) autorizó la integración empresarial entre Tigo y Movistar, una de las movidas más relevantes para el sector de telecomunicaciones en Colombia.

La decisión, formalizada en una resolución que fija condicionamientos para ambas compañías, redefine el mapa competitivo del país, donde cerca del 90% del mercado quedará en manos de Claro y del nuevo operador integrado.

Puede leer: CRC advierte riesgos de concentración en integración Movistar y Tigo-UNE: pide garantizar competencia

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) ya había entregado su concepto sobre la integración entre Tigo y Movistar, señalando que la operación consolidaría a ambas compañías como un único competidor con cerca del 40% del mercado.

Con esta fusión, el sector quedaría prácticamente concentrado en dos grandes actores de tamaño similar —Claro y el nuevo Tigo-Movistar—, un tercer operador significativamente más pequeño, WOM, y una porción marginal atendida por distintos Operadores Móviles Virtuales (OMV).

Fue en julio pasado que el Ministerio de las TIC autorizó la cesión del permiso para el acceso, uso y explotación del espectro radioeléctrico destinado a servicios móviles terrestres en todo el país, específicamente en la banda de 1900 MHz.

Según la cartera, esta transacción “podría generar eficiencias y favorecer un mayor equilibrio en el sector”. Sin embargo, advirtió que será fundamental garantizar condiciones que eviten la formación de un duopolio.

“Cabe señalar que desde hace años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) y otros organismos han advertido que la concentración en el mercado móvil colombiano es elevada en comparación internacional, subrayando la importancia de políticas pro-competitivas”, indicó el MinTIC en su concepto técnico.

Las condiciones de la SIC a los Tigo y Movistar

1. Separación técnica de los núcleos de red

2. Protección de la información sensible

3. Garantía de acceso para OMV y operadores que usan Roaming

4. Mantener cobertura y calidad en zonas alejadas

WOM alerta por duopolio en telecomunicaciones

Desde WOM Colombia expresaron su total desacuerdo con la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La compañía envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando frenar la integración entre Tigo y Movistar, argumentando que esta operación podría consolidar “una estructura duopolística” en el mercado de telecomunicaciones.

Vea también: Nueva ley en Colombia fija la reconexión de internet en solo $1.000, ¿se acabarán cobros excesivos de los operadores?

La empresa advirtió que, si se permite la integración sin condiciones estrictas, podrían generarse efectos negativos para los colombianos, como un aumento en los precios de los servicios y una reducción de la cobertura en varias regiones del país.

Además, señalaron que la operación podría ampliar la brecha de conectividad, sobre todo en zonas rurales, y provocar mayor desigualdad territorial y socioeconómica, al limitar la entrada o la supervivencia de operadores más pequeños y, con ello, afectar la diversidad y la competencia en el sector.

