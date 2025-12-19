“Quiero agradecerle a Dios por darme esta segunda vida”: Sobrevivientes del accidente del Liceo Antioqueño de Bello relatan cómo va su recuperación

Algunos de los jóvenes sobrevivientes del grave accidente que mantiene de luto a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño de Bello y al departamento, contaron cómo va su recuperación en los centros médicos en los que permanecen tras resultar con múltiples heridas.
En total fueron 20 heridos y 17 personas fallecidas luego de que el bus que transportaba a los jóvenes egresados entre los 16 y 18 años se precipitara por un barranco en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza.
El siniestro ocurrió hacia las 5:40 de la mañana del pasado domingo 14 de diciembre en el sector conocido como El Chispero, en el nordeste antioqueño.
Entre los sobrevivientes se encuentra Karol Juliana Patiño, quien permanece hospitalizada y decidió contar cómo avanza su proceso de recuperación tras resultar gravemente herida en el accidente.
En un mensaje a través de redes sociales, la joven agradeció el acompañamiento recibido y relató las múltiples lesiones que sufrió.
“Primero que todo quiero agradecerle a Dios por darme esta segunda vida, porque a pesar de todo estoy con mi familia y gracias a ustedes también por tenerme en sus oraciones que me han ayudado mucho en mi recuperación”, expresó.