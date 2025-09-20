Pogacar y Evenepoel abren Mundiales de ciclismo, ¿hora y por dónde verlos en Colombia?

El duelo más esperado, Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, acapara los focos antes de la contrarreloj que lanzará este domingo los Mundiales de ciclismo en Ruanda, los primeros en África, en un marco exótico que puede hacer bascular los pronósticos. El sábado por la mañana, las estrellas del pelotón masculino y femenino realizaron el último reconocimiento de un recorrido muy ondulado, con tramos de adoquines, que les espera alrededor de Kigali, la capital del ‘país de las mil colinas’. En Ruanda, estos primeros Mundiales de ciclismo en África constituyen un evento histórico, y las autoridades, decididas a mostrar el mejor escaparate posible, se han esmerado en preparar la cita con todo detalle desde que les fue atribuida en 2021. Lea tambien: 100 años después de creados, los Mundiales de ciclismo se realizan en África, ¿por qué se eligió esta sede? La televisión pública RTV muestra en la parte superior izquierda de la pantalla la cuenta atrás para el inicio de la semana ciclista, y centenares de aficionados y curiosos se agolpan a lo largo del trazado para observar el paso de los corredores durante el entrenamiento sobre sus modernas bicicletas. Durante esa primera toma de contacto, los corredores, acostumbrados a las carreras en Europa, pudieron descubrir una “atmósfera única”, como lo describió el belga Ilan Van Wilder, tras rodar en medio de palmeras y guayabos, con los habitantes utilizando sus vetustas bicicletas para transportar grandes cargas de bananas o imponentes bidones de agua.

¿A qué horas se puede ver la etapa?

“Esto cambia la perspectiva, es otro mundo. Vemos cosas que nos hacen relativizar respecto a las condiciones que tenemos en Francia. Fuimos superbién recibidos”, refexionó la corredora Juliette Labous. La francesa participará en la contrarreloj femenina (de 31 km a partir de las 3:10 a.m. de Colombia), donde Marlen Reusser, Chloe Dygert y Demi Vollering parten como favoritas. Entre los hombres (a partir de las 6:45 a.m.), todo el mundo espera un duelo estelar entre el vigente doble campeón del mundo de la especialidad, Remco Evenepoel, y Tadej Pogacar sobre un recorrido difícil (40 km y 680 m de desnivel).

¿Quiénes son los candidatos a los títulos?