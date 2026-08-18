La reconstrucción de Colombia tiene sello empresarial: así movilizan dinero, kits y toneladas de ayuda tras el terremoto

El sector empresarial se convirtió en uno de los principales motores de la respuesta al terremoto del pasado 10 de agosto. Empresas colombianas e internacionales han movilizado recursos para atender a las víctimas y apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas. Las donaciones reportadas hasta ahora se acercan a los $500.000 millones. Pero la ayuda no se ha quedado en el dinero. Alimentos, agua, medicamentos, materiales de construcción, maquinaria, transporte y otros elementos de primera necesidad también han sido enviados a las comunidades afectadas, en una movilización que busca responder tanto a la emergencia inmediata como a los desafíos de la reconstrucción. Puede leer: Empresas de Proantioquia donarán $200.000 millones para reconstruir el país tras el terremoto

Congreso de la Andi: la gran plataforma para promover las ayudas del empresariado

Una de las principales plataformas para canalizar esta respuesta fue el Congreso Empresarial Colombiano de la Andi, realizado en Cartagena el pasado 12 y 14 de agosto. Durante los tres días del encuentro, la campaña #EmpresasUnidasPorColombia recaudó $201.637 millones. De ese total, $100.000 millones fueron aportados por la familia Santo Domingo, a través de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas. Los recursos serán destinados a dos frentes: la atención humanitaria y la reconstrucción de las zonas afectadas. Vea aquí: Plan Milagro arranca con pérdidas por $30 billones y miles de viviendas por reconstruir El segundo componente de la campaña contempla la recolección de alimentos, medicamentos y elementos de primera necesidad, que serán canalizados mediante centros de acopio y en articulación con las asociaciones de bancos de alimentos y bancos de medicamentos del país. “Cuando Colombia se enfrenta a la adversidad, el sector empresarial está presente. Siempre ha sido así (...)”, aseguró Bruce Mac Master, presidente de la Andi. El dirigente explicó que se trabaja en la creación de una fiducia que permita hacer seguimiento a los recursos y garantizar mayor transparencia sobre su utilización, con el objetivo de dar tranquilidad a los donantes. Le interesa: David Vélez se suma a las millonarias donaciones de Gilinski y los Santo Domingo para atender a víctimas del terremoto

Las grandes donaciones para la reconstrucción

A las ayudas canalizadas a través de la campaña empresarial se sumaron importantes aportes de grandes grupos empresariales y familias. Entre los mayores se encuentra el de Jaime Gilinski, presidente de Nutresa, y su esposa, Raquel Kardonski, quienes destinarán $150.000 millones a la reconstrucción de hospitales, centros de salud y establecimientos educativos en Cali. Por su parte, David Vélez, CEO de Nubank, y su esposa, Mariel Reyes, anunciaron una donación de $100.000 millones para apoyar la atención de la emergencia en el departamento del Chocó. Grupo Argos y Nicky Jam comprometieron inicialmente $13.000 millones para la campaña “Adopta un Hogar”, que contempla cemento, concreto y capacidades técnicas para recuperar viviendas. La Fundación Bancolombia reportó más de $6.600 millones movilizados para la compra de medicamentos, insumos médicos, kits de alimentación, dotación hospitalaria, materiales para hábitat y apoyo logístico. Vea aquí: ¿Qué es Obras por Impuestos y cómo podría ayudar a reconstruir las zonas afectadas por el terremoto? Tecnoglass anunció $6.000 millones, de los cuales $5.000 millones serán donados en ventanas y otros $1.000 millones se entregarán en efectivo. Ecopetrol destinó $5.000 millones para ayuda humanitaria, alimentos y elementos de aseo y cocina, mientras Drummond anunció una donación de US$1,5 millones, unos $4.600 millones, para atender la emergencia. A este aporte se suman otros $50 millones reunidos por sus trabajadores. Grupo Éxito anunció $3.000 millones para apoyar a los damnificados, mientras Arturo Calle, su fundación, sus cuatro hijos y su esposa aportaron $1.500 millones, destinados principalmente a la reconstrucción. Por su parte, organismos multilaterales como el BID y la CAF anunciaron un respaldo de US$16,7 millones, equivalentes a unos $51.900 millones, para apoyar la respuesta y recuperación tras la emergencia. Más noticias: Adelanto de prima, vacaciones y cesantías: entre las 16 propuestas del MinTrabajo para proteger afectados tras el terremoto

Proantioquia y sus empresas aportarán $200.000 millones

La respuesta empresarial también se amplió con el compromiso de compañías vinculadas a Proantioquia. Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Cibest y de la junta directiva de Proantioquia, anunció que las empresas adscritas a la entidad donarán $200.000 millones para atender la emergencia. La asociación agrupa a algunas de las empresas más grandes del país, entre ellas Grupo Argos, Grupo Bancolombia, Grupo Sura, Grupo Nutresa, Grupo Éxito, Celsia, ISA, Isagen, Postobón, Coltabaco, Fabricato y Renault-Sofasa. Además: Un recorrido por los pueblos del Eje Cafetero que hoy recogen solos sus escombros

Ayudas en toneladas de alimentos, medicamentos y productos básicos

Además de los aportes económicos, las empresas han movilizado alimentos, agua, leche, medicamentos, artículos de primera necesidad y productos para las familias afectadas por el terremoto. D1 anunció la entrega de 1.000 toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad, uno de los mayores aportes en especie reportados hasta ahora. Tiendas Ara, por su parte, sumó 39 toneladas de alimentos y productos básicos, mientras Grupo Éxito y Fundación Éxito concentraron su ayuda alimentaria en 3.500 familias afectadas. También se han vinculado Organización Ardila Lülle, Grupo Olímpica y McDonald’s, con la entrega de alimentos e insumos mediante iniciativas de atención conjunta. BBVA también aportará 3.500 kits de alimentos y aseo. En materia de habitabilidad, Organización Corona reportó más de 6.700 kits de supervivencia y 4.300 artículos de habitabilidad destinados a las personas afectadas. Profundice: Empresas se unen para llevar arroz y leche a zonas afectadas por terremoto Por su parte, KFC Colombia anunció la entrega de más de 1.600 menús para voluntarios y comunidades afectadas, mientras Brinsa participa con productos de limpieza, desinfección y alimentación. A esta lista se suman Alquería, Alpina, PepsiCo, Nestlé, Grupo Nutresa, Ferrero, Granos & Cereales de Colombia, Productos Ramo, Cofca y Unibol, que han aportado alimentos y otros productos, varios de estos canalizados mediante iniciativas articuladas por la Andi.

Tres millones de porciones de arroz llegarán a las zonas afectadas

Uno de los mayores aportes en alimentación será el de Organización Roa Florhuila y la Fundación Amigos Como Arroz, que anunciaron tres millones de porciones de arroz, con participación de las marcas Roa, Florhuila y Doña Pepa. La ayuda está dirigida a comunidades de Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca. A este aporte se suma Grupo Diana, que reportó $400 millones representados en alimentos.

Empresas destinan agua y bebidas para atender la emergencia

El acceso al agua es una de las necesidades prioritarias. Postobón anunció la entrega de más de 86.000 litros de agua y bebidas, con los que espera llegar a más de 17.200 personas. La compañía señaló que su meta es superar los 100.000 litros. Cencosud reportó 100 toneladas de productos de hidratación, mientras Bavaria puso a disposición 250.000 unidades de agua y Pony Malta, además de su capacidad logística para apoyar la distribución. Entérese: Gobierno desplegará equipo para definir qué viviendas deben reconstruirse tras el terremoto Grupo Argos y Fundación Grupo Argos también destinaron cerca de $1.000 millones para llevar agua potable a las zonas afectadas.

Empresas articulan una cadena logística para llevar leche al Chocó

La emergencia también generó alianzas entre compañías y productores para llevar alimentos a las comunidades. Los productores afiliados a Analac aportaron 30.000 litros de leche cruda. Alpina asumió su procesamiento para convertirla en leche UHT, mientras Tetra Pak aportó los empaques necesarios. Alpina también asumió la logística y el transporte hacia Quibdó, y la Cruz Roja participa en la entrega a las comunidades. De esta manera, el aporte integra producción agropecuaria, transformación industrial, empaque, transporte y distribución.

Materiales para reconstruir viviendas e infraestructura

Parte de las ayudas empresariales ya está dirigida a la etapa de reconstrucción de viviendas e infraestructura. Acerías PazdelRío anunció acero para el Banco de Materiales de Construcción y, adicionalmente, entregará la totalidad del acero requerido para reparar y reconstruir la Catedral de Manizales, una de las edificaciones afectadas. Ultracem y Cemex aportarán cemento, mientras Cerámica San Lorenzo entregará materiales de construcción, entre ellos cerámica y porcelanato. Estos aportes se suman a los $13.000 millones comprometidos por Grupo Argos y Nicky Jam para “Adopta un Hogar” y a los $5.000 millones en ventanas anunciados por Tecnoglass, recursos que están contabilizados dentro de los aportes mencionados anteriormente.

Maquinaria, transporte y equipos apoyan las labores de emergencia

La respuesta también incluye capacidades que no necesariamente se expresan en dinero o toneladas de productos. Vea más: Empresarios se meten duro la mano al bolsillo por ayudar a los damnificados del terremoto Celsia puso maquinaria amarilla a disposición de las labores de rescate, mientras Grupo Trinity entregó equipos y elementos de protección para los rescatistas. Colombia Fintech envió al Chocó un camión con ocho toneladas de donaciones y puso a disposición otro vehículo con capacidad superior a 20 toneladas para movilizar ayuda.

Shakira y otros artistas se suman a la ayuda para las zonas afectadas