Tesla ordenó retirar más de 218.000 carros por falla crítica que aumentaría el riesgo de accidentes

Un retraso en la visualización de las imágenes de asistencia al retroceder mientras se conduce ha obligado a la reconocida empresa Tesla a retirar 218.868 vehículos del mercado en Estados Unidos. Le puede interesar: Matrículas de carros eléctricos crecieron 304% en abril con Tesla como la marca más vendida La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) identificó recientemente que este fallo técnico compromete la visibilidad del conductor, elevando el riesgo de colisiones durante las maniobras en reversa.

La compañía busca mitigar el riesgo de accidentes mediante una actualización “over the air” (remota). FOTO: Magnific

Los modelos Tesla y tecnologías afectadas por la falla

El reporte oficial de la NHTSA confirmó recientemente que la medida afecta a unidades de las cuatro líneas principales de la compañía fabricadas entre 2017 y 2023. Los vehículos involucrados son el Model 3 (versiones 2017, 2021, 2022 y 2023), el Model Y (2020 a 2023), y los modelos S y X correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023. De acuerdo con la agencia reguladora, todos los automóviles afectados están equipados con la versión de “hardware 3”, una tecnología que la empresa dejó de fabricar en enero de 2024. La vulnerabilidad radica específicamente en la demora de aparición de la imagen en pantalla una vez se activa la marcha atrás.

El error reside en un retraso crítico de la imagen al poner el vehículo en marcha atrás. FOTO: Magnific

Análisis del riesgo y reportes de seguridad

La notificación oficial de las autoridades estadounidenses subraya que “la pérdida temporal de la imagen podría reducir la capacidad de visión del conductor y aumentar la probabilidad de colisión”. Aunque los sistemas tradicionales de espejos permanecen operativos, la falla anula una herramienta de asistencia fundamental en el diseño de estos vehículos modernos. Pese a la magnitud del retiro, Tesla informó que no tiene registros de “muertes, lesionados o accidentes” vinculados directamente con este defecto. No obstante, la empresa admitió la existencia de “27 reclamaciones de garantía” y “dos reportes de campo” que podrían tener relación con la anomalía detectada. La compañía identificó que el origen del problema se encontraba en la versión de software 2026.8.6.

Solución vía actualización remota