Decretaron toque de queda en Yondó, Antioquia: tres personas han sido asesinadas en las últimas 24 horas

La violencia azota nuevamente al municipio de Yondó. En las últimas horas, las autoridades reportaron que sicarios habrían acabado con la vida de dos hombres en un establecimiento de la zona, a unos 500 metros de la Alcaldía y a unos 100 metros de la base militar.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas por las autoridades, las víctimas se encontraban sentadas en una mesa compartiendo cuando un sicario ingresó al lugar y, sin mediar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones contra ellos.

Los hombres asesinados fueron identificados como David Rodríguez de 51 años y Luis Ángel Marín de 56. La Policía del Magdalena Medio afirmó que además habrían dos personas heridas de 28 y 56 años.

Le puede interesar: Antioquia, entre los departamentos más violentos para los líderes sociales en 2025: informe de Indepaz

“Se presenta estos hechos violentos en la cual fallecen dos personas y hay un tercero que nos dicen que está herido. En el momento se desplazó al centro médico más cercano y creo que es trasladado a la ciudad de Barrancabermeja”, afirmó a EL COLOMBIANO, Yerson Antonio Ariza Rivera.

Hasta el momento, se confirmó que la Policía participó en una persecución durante varios minutos para atrapar a estos sicarios, pero debido a la dificultad que hay en las vías de acceso al municipio, no fue posible capturarlos.