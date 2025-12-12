Tribunal de Cartagena levanta tutela en caso Reficar: ahora debe pagar $1,3 billones de IVA a la Dian

El Tribunal Superior de Cartagena dejó sin efectos la tutela presentada por la Refinería de Cartagena, con la que buscaba frenar el cobro de $1,3 billones por concepto de IVA a la importación de combustibles entre 2022 y 2024.

En un fallo de ocho páginas, la Sala Civil-Familia determinó que la decisión en primer instancia que frenaba el cobro (que activaba la posibilidad de un cobro retroactivo, el embargo de cuentas de la filial de Grupo Ecopetrol y hasta un cese de operaciones), no cumplía con los requisitos de procedencia.

“En principio la acción de tutela no es el mecanismo correcto para controvertir un acto administrativo”, señaló el tribunal, quien agregó que el escenario en el que se debe dirimir el cobro del IVA es la jurisdicción contencioso-administrativo.

Si bien la accionante invoca la posible afectación de su operación y de su estabilidad financiera como consecuencia de las actuaciones de la Dian, el Tribunal detalló que no se acreditó en el expediente elementos objetivos, actuales e inminentes que permitan concluir la configuración de un perjuicio irremediable en los términos exigidos por la jurisprudencia constitucional.