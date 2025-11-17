Vínculos, viajes y decisiones: así han sido las últimas apariciones de Verónica Alcocer en el Gobierno de Petro

La inclusión de la primera dama, Verónica Alcocer, en la llamada Lista Clinton —la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas— movió el tablero político y obligó al presidente Gustavo Petro a pronunciarse dos veces sobre su relación personal y su rol en el Gobierno.
La controversia encendió las preguntas: ¿qué vínculos mantiene Alcocer con la Casa de Nariño?, ¿qué gestiones realizó en estos años?, ¿y qué tan activa estuvo en el poder?
Su nombre no aparece hoy en la contratación estatal y aquella intensa agenda diplomática que protagonizó al comienzo del Gobierno se ha ido reduciendo desde 2024.
Sin embargo, sus vínculos, viajes y decisiones en el Ejecutivo siguen siendo examinados al detalle.
