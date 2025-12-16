‘Un poeta’ no entró a la lista corta de nominados de los Óscar: Argentina, Brasil y España siguen en competencia

Quince películas lograron pasar a la siguiente ronda de votación en la categoría de Largometraje Internacional de la 98.ª edición de los Premios Óscar.

En total llegaron películas de 86 países o regiones que fueron elegibles en esta categoría.

“Los miembros de la Academia de todas las ramas fueron invitados a participar en la ronda preliminar de votación y deben haber cumplido con un requisito mínimo de visualización para poder votar en la categoría. En la ronda de nominaciones, los miembros de la Academia de todas las ramas están invitados a participar y deben ver las 15 películas preseleccionadas para votar”.

Colombia había enviado la película del paisa Simón Mesa Soto, Un poeta, con la esperanza de entrar a esta lista corta, pero no lo consiguió. A pesar de ello, son 3 las cintas hispanas que intentarán entrar a la selección final de 5 películas. Estas fueron las películas que lograron entrar a la famosa lista corta de los Óscar.