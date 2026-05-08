Video | Colombiano fue capturado por tropas rusas mientras combatía en Ucrania

Un ciudadano colombiano de 24 años, identificado como William Andrés Gallego Orozco, fue capturado por tropas rusas el pasado 26 de abril de 2026 mientras combatía en las filas del ejército ucraniano. De acuerdo con reportes de medios locales y canales vinculados al gobierno ruso, la detención ocurrió en la zona de combate de Kupiansk, una ciudad estratégica ubicada en el óblast de Járkov, en el noreste de Ucrania, uno de los frentes más activos de la guerra entre ambos países. El caso se conoció públicamente en redes sociales por el general retirado Juan Carlos Buitrago. En los registros audiovisuales se observa a Gallego Orozco siendo interrogado por militares rusos pocos minutos después de ser detenido. Entérese: Así trabaja el científico con “el trabajo más peligroso del mundo” dentro del reactor de Chernóbil Durante el interrogatorio, el joven confirma que es colombiano y uno de los uniformados le responde en inglés: “Bienvenido a Rusia, hermano”. En las imágenes también se evidencia que el combatiente presenta una herida en una de sus piernas, aparentemente producto de los enfrentamientos previos a su captura. Sin embargo, se le ve consciente, caminando y escoltado por soldados rusos luego de retirarle su equipo táctico y armamento.

William Gallego Orozco, conocido con el alias de “Cantor”, integraba la Brigada Charter, una unidad adscrita a la Guardia Nacional de Ucrania y conformada por combatientes nacionales y extranjeros. Según el diario oficial ruso Rossiyskaya Gazeta, citado por Blu Radio, inicialmente existía información que apuntaba a que el colombiano había muerto durante los combates en Kupiansk. No obstante, posteriormente fue hallado con vida en la retaguardia de la zona de enfrentamientos y quedó bajo custodia de las fuerzas rusas.