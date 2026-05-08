Video | Con una “malla humana”, vecinos rescataron a niño de 2 años que cayó desde una terraza en Suba

Habitantes del barrio La Gaitana, en la localidad de Suba, Bogotá, protagonizaron un rescate heroico que evitó una tragedia luego de que un menor de apenas dos años quedó suspendido en una vivienda de cuatro pisos.

Todo comenzó en la noche del jueves, 7 de mayo, cuando varias personas divisaron al pequeño colgando de la fachada del inmueble, intentando sostenerse con sus brazos.

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Testigos le relataron a medios locales que, mientras el niño permanecía aferrado a la estructura, los vecinos empezaron a gritar y a golpear la puerta de la vivienda para alertar a los ocupantes, pero nadie respondió inicialmente.