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Viviane Morales reveló la razón de su renuncia al gabinete de Abelardo: “una ministra es reemplazable, una mamá no”

La exministra de Educación aclaró el motivo de su renuncia y dio detalles sobre el estado de salud de su hija, además de la reacción del presidente Abelardo de la Espriella ante el anuncio de la funcionaria.

  • Viviane Morales lideró durante tres semanas el Ministerio de Educación en el gabinete de Abelardo de la Espriella. Foto: MinEducación
    Viviane Morales lideró durante tres semanas el Ministerio de Educación en el gabinete de Abelardo de la Espriella. Foto: MinEducación
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 32 minutos
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En menos de un mes de gobierno, al presidente Abelardo de la Espriella le tocó reemplazar a una de sus ministras que renunció por temas personales. Esa funcionaria fue la jefa de la cartera de Educación, Viviane Morales, quien aclaró que lo sucedido estuvo relacionado con su hija, Sara.

La dimisión de la jurista al cargo de ministra de Educación se dio, según explicó en diálogo con la revista Semana, luego de un Consejo de Ministros realizado en Barranquilla. Morales se comunicó de forma telefónica con el mandatario para informarle su decisión.

“El domingo, con el dolor en el alma, hablé con el presidente Abelardo De La Espriella. Le expliqué la situación. Hablamos por teléfono y me quebré”, le comentó Morales al medio mencionado.

La renuncia de Morales se dio por una emergencia médica grave que afectó a su hija menor, Sara. Mientras la entonces ministra atendía las labores tras el devastador terremoto del 10 de agosto, recibió un mensaje de su hija informándole que estaba en urgencias por ver doble.

Lea también: De la Espriella nombra nueva ministra de Educación en reemplazo de Viviane Morales, ¿qué pasó?

Sara, de 30 años, tuvo un diagnóstico inicial de parálisis del sexto par craneal, pero tras varios exámenes y seis días de hospitalización, los médicos informaron que tenía un meningioma en el espacio cavernoso derecho del cerebro, un tumor considerado inoperable e intocable por su ubicación.

“Mire las circunstancias de la vida: pasé por la tragedia de perder un ojo. Y ver a mi hija con un parche es difícil. Lo cuento y me lleno de una tremenda emoción dolorosa. Pero no dudé en mi decisión de renunciar”, le subrayó Morales a la revista, agregando que la renuncia no fue precipitada, ya que la atención del Ministerio exigía de 14 a 16 horas diarias y su prioridad absoluta era acompañar a su hija.

¿Cuál es el estado de salud de Sara, la hija de Viviane Morales?

La exministra contó al medio mencionado que ante el pronóstico médico inicial, organizó junto a su familia cadenas de oración. Tras realizarse una nueva resonancia magnética que tomó siete días en estudio por parte de una junta médica, el informe radiológico indicó la desaparición total de la lesión cerebral reportada al principio.

“Allá, en la cabeza, donde decían que no se podía tocar y operar, solo entró la mano de Dios y el reporte es la desaparición de la lesión”, expresó Viviane, calificando lo sucedido como un milagro.

Morales explicó que su hija Sara se encuentra sana y ha ido recuperando de forma progresiva la movilidad de su ojo. Solo le falta alrededor de un 30% de recuperación en la movilidad ocular para estar totalmente restablecida.

Aunque su hija ha presentado mejoría, la decisión de renunciar se mantuvo debido a que el cargo ya había sido aceptado para su sucesión por la también jurista Ilva Myriam Hoyos. Morales resaltó que pese a tener 30 años, Sara es la consentida de la casa, además de ser de sus tres hijos la que ha vivido con ella la mayor parte del tiempo.

Foto: tomada de X
Foto: tomada de X

El día en que se informó su renuncia, el presidente De la Espriella le envió una carta donde le habló “como amigo”. “En estas tres semana de gobierno entregaste toda tu energía, tu experiencia y tus convicciones al servicio de la educación, de los colombianos y de la construcción de la Patria Milagro”, dice en una parte del documento firmado por el mandatario.

Siga leyendo: Ilva Myriam Hoyos, polémica por su perfil ultrareligioso, llega como nueva ministra de Educación

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Preguntas y respuestas

¿Por qué renunció Viviane Morales al Ministerio de Educación?
Viviane Morales renunció para acompañar a su hija Sara durante una emergencia médica grave. La exministra explicó que el cargo exigía entre 14 y 16 horas diarias y que su prioridad era estar junto a ella durante su recuperación.
¿Qué enfermedad le diagnosticaron a Sara, hija de Viviane Morales?
A Sara le diagnosticaron inicialmente una parálisis del sexto par craneal, pero posteriormente una junta médica identificó un meningioma en el espacio cavernoso derecho del cerebro, considerado inicialmente inoperable por su ubicación.
¿Quién reemplazará a Viviane Morales como ministra de Educación?
La sucesora de Viviane Morales será la también jurista Ilva Myriam Hoyos. Morales explicó que mantuvo su decisión de renunciar porque su reemplazo ya había aceptado asumir el cargo.
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