Vivir es Comprender, la apuesta para fortalecer la comprensión lectora en Medellín

Se encontró, por ejemplo, que el 78 % de los estudiantes de primer grado de primaria, lee menos de 48 palabras por minuto, que es el estándar mundial para estos niños y que el 50 % de los estudiantes de segundo grado lee menos de 78 palabras por minuto, que es el estándar para segundo grado. Es decir, los niños necesitan refuerzo en la lectura.

Los resultados de la Prueba EGRA (Early Grade Reading Assement por sus siglas en inglés) o Prueba para la evaluación inicial de la lectura, que realizaron El Banco Mundial y la Gobernación de Antioquia hicieron evidente la urgencia de fortalecer las habilidades de lectura en los más pequeños.

Medellín quiere ser Capital Mundial del Libro en 2027 y para eso hay que leer, por eso se puso en marcha la estrategia Vivir es Comprender que tiene como propósito fortalecer la comprensión lectora de niñas y niños.

La estrategia Vivir es Comprender presenta con acciones concretas frente a esta problemática.

Como prioridad está el fortalecimiento de las bibliotecas escolares. Así, en alianza con la Biblioteca Pública Piloto se realizará un diagnóstico y un plan estratégico para potenciar el funcionamiento de más de 200 bibliotecas de instituciones educativas oficiales, que contarán con asesoría, asistencia técnica y nuevas herramientas pedagógicas implementadas progresivamente hasta 2027.

En cuanto a la formación docente, con el apoyo de la Fundación Luker y la Universidad de Antioquia, 120 maestros, de transición a tercero, iniciarán una formación piloto en la metodología Aprendamos Todos a Leer, con la entrega de material pedagógico que será implementado en las aulas.

Asimismo, entre 2025 y 2026, se entregará la novena colección de Secretos para Contar a todos los centros educativos rurales de Medellín, beneficiando a cerca de 6.000 familias y a las comunidades educativas de los cinco corregimientos. Estos libros, creados para promover la lectura en el hogar y el aprendizaje compartido, contienen textos sencillos y cercanos sobre ciencia, cultura, salud, medio ambiente y tradiciones.

Finalmente, en la 19.ª Fiesta del Libro y la Cultura, las secretarías de Educación y de Cultura han trabajado conjuntamente para que 67 instituciones educativas oficiales y cinco grupos de maestros de Mova, se sumen a la estrategia Adopta a un Autor. En total, son 72 experiencias de adopción que incluyen la preparación de espacios para recibir a los escritores invitados y la entrega de más de 300 libros que enriquecen esta vivencia con la comunidad educativa.

“Les propiciamos a nuestras niñas y niños la posibilidad de enamorarse de la lectura en eventos como la Fiesta del Libro, en espacios como las bibliotecas públicas, pero también con acompañamiento a docentes y a bibliotecarios en las instituciones educativas que trabajan por promover la lectura y por acercar a los niños, no solamente al disfrute del hábito lector, sino a la comprensión lectora de los textos”, señaló el secretario de Cultura, Santiago Silva Jaramillo.

La estrategia Vivir es Comprender está a cargo de las secretarías de Educación y de Cultura Ciudadana. Es, además, uno de los cinco pilares del proyecto que se presentó ante la Unesco y con el que Medellín quiere ser designada como Capital Mundial del Libro en 2027.