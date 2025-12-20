Zulma Guzmán y el talio: revelan detalles sobre otros domicilios y nexo con envenenamiento a unos caballos

Las luces de la Policía Marítima de Londres no buscaban a una prófuga internacional cuando iluminaron las aguas del Támesis a eso de las 6:45 de la mañana del martes 16 de diciembre. Los reflectores detectaron a una mujer que, aparentemente, intentaba terminar con su vida en el cauce británico.
Una hora después, el rescate se transformó en un asunto de la Interpol. La mujer de 54 años era Zulma Guzmán Castro, el objetivo prioritario de las autoridades colombianas por el doble homicidio de dos menores de edad en Bogotá, ocurrido a principios de abril pasado.
La captura en el Reino Unido puso fin a una fuga que comenzó el 11 de noviembre, fecha en la que Guzmán ingresó a territorio británico tras un rastreo migratorio realizado por la Fiscalía General de la Nación y la Interpol Colombia.
A pesar de estar en el oeste de la capital inglesa, la empresaria mantenía contacto con el exterior mediante un teléfono celular desde el cual enviaba mensajes, asegurando que el proceso en su contra es un montaje.
