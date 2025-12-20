Zulma Guzmán y el talio: revelan detalles sobre otros domicilios y nexo con envenenamiento a unos caballos

El refugio del régimen de salud mental

La noticia de su ubicación llegó a los canales diplomáticos de Bogotá con un matiz legal complejo. Guzmán Castro se encuentra actualmente bajo el régimen de salud mental del Reino Unido. Según información conocida por la Agencia Nacional del Crimen (NCA), la mujer argumentó tener presuntos problemas de salud mental como impedimento para enfrentar los cargos que se le acusan. Actualmente, evalúan su estado físico y psíquico.

Esta figura jurídica le permite prolongar su permanencia en un centro hospitalario durante varios meses, tiempo en el cual su judicialización y los trámites de deportación o extradición quedan en suspenso. Fuentes de la Fiscalía estimaron que el traslado de la mujer a Colombia podría demorar entre ocho meses y un año. Mientras tanto, según El Tiempo, el expediente por el doble homicidio con talio avanza en el país bajo diversas líneas de investigación que buscan determinar si existieron otros envíos de sustancias letales en fechas anteriores y posteriores a la tragedia. Entérese: El rastro de las frambuesas y la muerte de la primera esposa que conectan con Zulma Guzmán: así se habría planeado envenenamiento de niñas

Las frambuesas de la calle 127

El núcleo de la investigación se centró en la relación sentimental extramatrimonial que Guzmán sostuvo con el economista Juan de Bedout Vargas. Él es el propietario del apartamento al que llegó un envío de frambuesas contaminadas con talio, un elemento químico incoloro, inoloro e insaboro de alta letalidad. Este ataque afectó a cuatro menores. La primera víctima fatal fue una adolescente de apellido Forero, de 13 años, quien falleció tras consumir ocho frutillas. La segunda víctima fue la hija de 14 años de De Bedout, quien ingirió cinco frambuesas

Asimismo, El Tiempo detalló que el hijo mayor del economista, Martín de Bedout Graham, alcanzó a comerse una sola pieza de fruta, mientras que una cuarta joven, de apellido Bermúdez, sobrevivió tras ingerir tres unidades y actualmente se recupera de lesiones graves en Chicago, Estados Unidos. La Fiscalía estableció que la dosis enviada a través de un domiciliario era extremadamente alta. El rastreo judicial permitió determinar que, mientras una de las niñas ya había muerto y la otra agonizaba, Zulma Guzmán realizó nuevas compras de la misma fruta. El pasado 6 de abril, a eso de las 1:53 de la tarde, adquirió un primer paquete. Dos horas después, compró un segundo paquete junto con cebollas, tomates y aguacates, de acuerdo con un informe. “Por esas frambuesas pagó 29.900 pesos”, consigna un informe de la policía judicial.

El rastro de Alicia Graham

El caso ha tomado un giro hacia el pasado de la familia De Bedout. La Fiscalía investiga ahora la muerte de Alicia Graham Sardi, esposa del economista, quien falleció oficialmente por cáncer. Sin embargo, nuevos estudios de sangre realizados a Juan de Bedout y a su hijo mayor revelaron presencia de talio en sus organismos. “La Fiscalía ya documentó que Alicia Graham resultó dos veces envenenada por talio, así su dictamen médico haya dicho que murió por cáncer”, explicó un investigador cercano al caso a El Tiempo.

Por eso ahora los investigadores buscan establecer cómo llegó el veneno al entorno familiar durante la época de la pandemia, cuando la familia permanecía aislada en fincas de Sutatausa y Ubaté, en Cundinamarca, sin contacto con externos. De Bedout declaró que en esa época no recibían domicilios, lo que refuerza la hipótesis de que el veneno pudo ser introducido por alguien cercano. Incluso, investigadores analizan un episodio clínico de una empleada del servicio de los De Bedout que sufrió un derrame hace años, para descartar si tuvo relación con el mismo químico cuya venta está prohibida en Colombia. Lea también: Apareció Zulma Guzmán, la señalada de la muerte de dos niñas por envenenamiento de talio en frambuesas; esto dijo

La defensa y las coartadas

Desde su refugio en Londres, Zulma Guzmán ha intentado desestimar las pruebas. En declaraciones entregadas al medio Focus Noticias y en mensajes analizados por los investigadores, la mujer ha trivializado hechos considerados graves por la justicia. Admitió, por ejemplo, haber instalado un localizador GPS en el vehículo de Juan de Bedout, argumentando que le resultó “jocoso” hacerlo mientras fingía interés en comprar un predio vecino a la vivienda de su examante. Sobre las frambuesas compradas en fechas cercanas al crimen, Guzmán aseguró que forman parte de su dieta regular. Además, lanzó una acusación que la familia De Bedout desmiente: afirmó que varios caballos de polo del economista habían sido envenenados con talio en un club.

Aunque el entorno de la familia negó este dato, para la Fiscalía es una prueba de que la mujer estaba plenamente informada sobre los efectos y la disponibilidad del químico. Es decir, era consciente de lo que podía llegar a hacer este tipo de sustancias. En la trama también aparece el abogado penalista Fabio Humar, apoderado de De Bedout.

Humar confirmó que recibió una llamada de Guzmán hace un mes desde un número con prefijo de España. “Yo fui abogado de la señora Guzmán para una cosa muy puntual hace muchos años. Ella me consultó algunos eventos posteriores telefónicamente, también puntuales”, señaló el jurista a las autoridades. Al notar la gravedad de lo que Guzmán pretendía decirle, Humar interrumpió la comunicación: “Por favor, no siga hablando. No puedo seguir atendiendo esta consulta, voy a colgar porque tengo un impedimento”. El hecho fue reportado de inmediato a la Fiscalía.

El círculo de complicidad

Mientras se gestiona la llegada de Guzmán Castro al país, por medio de los canales de cooperación judicial y diplomática, la investigación apunta a tres personas cercanas a la empresaria que habrían colaborado en la logística del envío de las frambuesas. El testimonio del domiciliario ha sido fundamental, ya que el trabajador identificó a las personas que monitorearon la entrega y confirmaron que el paquete llegara a su destino, incluso otorgándole una propina para asegurar el éxito del encargo. Este proceso judicial en Colombia sigue bajo reserva en varias de sus líneas, mientras se espera que la justicia británica determine el estado de la salud mental de Guzmán y el momento en que la sospechosa deba enfrentar a los tribunales de Bogotá.

También le puede interesar: Quedó en video: subintendente de la Policía evitó que una mujer se lanzara de un puente en Bogotá: “sentí la angustia” Bloque de preguntas y respuestas