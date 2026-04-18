El fuerte reclamo de María Corina Machado a Gustavo Petro: “No promueva la violencia en Venezuela”

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, lanzó fuertes críticas contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, a quien le recomendó concentrarse en la situación interna de su país y no intervenir en los asuntos políticos de Venezuela. Sus declaraciones se produjeron durante una intervención en Madrid, donde cuestionó las recientes afirmaciones del mandatario sobre la crisis venezolana.
Machado respondió a comentarios de Petro en los que este se había mostrado contrario a su eventual regreso a Venezuela y había advertido sobre posibles tensiones políticas en ese escenario. La dirigente consideró que ese tipo de declaraciones no contribuyen a la estabilidad regional y, por el contrario, pueden interpretarse como una forma de presión innecesaria.