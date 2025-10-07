Video: grave accidente de helicóptero médico en autopista de California dejó varios heridos: esto se sabe

Tres personas quedaron en condición crítica luego de que un helicóptero médico se accidentara en una autopista del estado de California, Estados Unidos .

De acuerdo con el informe del Departamento de Bomberos de Sacramento, la aeronave se estrelló después de las 19H00 (02H00 GMT del martes) en la autopista 50 en dirección este, cerca de la calle 59.

Información de rastreo de vuelos indicó el aparato que había despegado minutos antes desde el Centro Médico Davis de la Universidad de California.