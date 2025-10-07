x

Video: grave accidente de helicóptero médico en autopista de California dejó varios heridos: esto se sabe

Una de las víctimas fue rescatada después de quedar atrapada debajo del helicóptero. Las autoridades permanecen en la escena para evaluar los daños y las causas del accidente.

  Grave accidente aéreo dejó a tres personas en estado crítico en California, Estados Unidos. FOTO: Tomada de las redes sociales
El Colombiano
Agencia AFP
hace 4 horas
Tres personas quedaron en condición crítica luego de que un helicóptero médico se accidentara en una autopista del estado de California, Estados Unidos .

De acuerdo con el informe del Departamento de Bomberos de Sacramento, la aeronave se estrelló después de las 19H00 (02H00 GMT del martes) en la autopista 50 en dirección este, cerca de la calle 59.

Lea también: Helicóptero con cuatro ocupantes se accidentó en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en el Valle: esto se sabe

Información de rastreo de vuelos indicó el aparato que había despegado minutos antes desde el Centro Médico Davis de la Universidad de California.

Un piloto, una enfermera y un paramédico se encontraban a bordo y fueron llevados al hospital en condición crítica, según los bomberos de Sacramento citados por la cadena CNN.

Entérese: Así fue cómo ocurrió el accidente de la avioneta en el barrio Estadio, Medellín

Davyd Bychkoviak es un testigo que dijo al medio de comunicación haberse sentido atrapado en un inmenso tráfico en la autopista al momento en que vio el helicóptero precipitarse.

“Mi primer pensamiento fue que volaba hacia mí, pero había un gran atasco de tráfico, así que no podía moverme; no podía hacer nada. Pensé que iba a explotar, así que quería alejarme de ahí”, afirmó.

Grave accidente aéreo dejó a tres personas en estado crítico en California, Estados Unidos. FOTO: Tomada de las redes sociales
Grave accidente aéreo dejó a tres personas en estado crítico en California, Estados Unidos. FOTO: Tomada de las redes sociales

Ningún paciente iba a bordo del helicóptero y no hubo vehículos en la autopista afectados por el percance, según las autoridades. Inicialmente no se dieron a conocer las causas del accidente.

La autopista quedó cerrada por una duración indeterminada. Mientras tanto, las autoridades permanecen en la escena del accidente para evaluar los daños materiales e investigando para esclarecer con totalidad las causas de este trágico accidente aéreo.

Siga leyendo: Urgente | Se estrelló una avioneta en Nechí, Bajo Cauca antioqueño: hay un muerto

