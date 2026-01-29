¡Un éxito! Colombiatex 2026 movió US$11,6 millones con la visita de más de 20 países y 17.000 compradores

Mientras la industria de la moda global enfrenta un escenario marcado por la cautela en el consumo, el aumento de costos y la necesidad de producir mejor con menos, Colombiatex de las Américas volvió a enviar un mensaje claro desde Medellín: el Sistema Moda colombiano no solo resiste, sino que se adapta y encuentra nuevas rutas de crecimiento. La feria cerró su edición número 38 con un balance positivo moviendo 11,6 millones de dólares y consolidando a Medellín como sede internacional de ferias especializadas y principal termómetro del sector en América Latina.



Durante tres días, el evento reunió a cerca de 30.000 asistentes, incluidos 3.000 visitantes internacionales, y convocó a 17.000 compradores nacionales e internacionales, cifras que reflejan el interés de una industria que sigue apostando por la innovación, el abastecimiento estratégico y la construcción de alianzas en un contexto económico exigente.

Medellín se consolida como epicentro del sourcing regional

El acompañamiento institucional también se reflejó en resultados concretos. A través del Clúster Moda, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia apoyó a 21 empresarios, quienes lograron cuatro acuerdos comerciales por $134,5 millones y generaron más de 700 contactos estratégicos durante la feria. Además, el 66,6 % de los empresarios participantes proyecta expectativas de negocio superiores a los $200 millones, con mercados como Venezuela, Ecuador, México, Canadá y República Dominicana entre los principales destinos para reactivar relaciones comerciales y avanzar en procesos de internacionalización y diversificación. Durante los tres días del evento, cerca de 200 empresarios recibieron acompañamiento permanente en la Sala de Negocios en temas como registro de marca, internacionalización, fábricas de productividad y programas de fortalecimiento empresarial.

Uno de los principales mensajes que dejó esta edición fue la consolidación de Colombia como plataforma estratégica de sourcing para la moda regional y global. En total, 615 marcas expositoras —410 nacionales y 205 internacionales— presentaron una oferta enfocada en proveeduría especializada, innovación aplicada, sostenibilidad y tecnología, factores que hoy marcan la diferencia en la competitividad del sector. Empresarios y compradores de más de 20 países encontraron en Medellín un espacio clave para anticipar tendencias, cerrar negocios y fortalecer sus cadenas de abastecimiento, en un mercado cada vez más exigente y racional en sus decisiones de compra.

Innovación y sostenibilidad como respuesta al nuevo consumo

La presencia de confeccionistas de marca propia reflejó el dinamismo de la cadena productiva del sector moda. FOTO CAMILO SUÁREZ

La muestra comercial, realizada en 12.000 metros cuadrados de Plaza Mayor Medellín, evidenció cómo la industria regional está respondiendo a los desafíos actuales. Textiles funcionales, insumos especializados, maquinaria, soluciones sostenibles y tecnología aplicada fueron protagonistas de una oferta que confirma la capacidad del Sistema Moda para integrarse a cadenas de valor internacionales. Para Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, Colombiatex es un espacio donde se conecta el presente y el futuro de la industria. “Aquí converge el primer eslabón de la cadena con una conversación profunda sobre el abastecimiento y la evolución de las industrias creativas. Es una plataforma única que integra talento, conocimiento y visión, y posiciona a Medellín y a Colombia como un punto de encuentro estratégico para una industria que piensa en grande”, afirmó.

Confeccionistas activos pese a la presión económica

El perfil de los compradores también dejó señales claras sobre el estado del sector. El 45% de quienes asistieron a la feria fueron confeccionistas de marca propia, un indicador de que la cadena productiva continúa activa y estratégicamente conectada con el mercado. Este dato refuerza la idea de que, incluso en un entorno económico retador, los empresarios del sector siguen apostando por la innovación, la diferenciación y la eficiencia como pilares para sostener su competitividad. Colombiatex, una vez más, se consolida como el espacio donde el negocio, el conocimiento y la visión de largo plazo se encuentran.



