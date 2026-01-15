Así será la agenda de María Corina Machado este jueves en la Casa Blanca y el Senado de EE. UU.

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, desarrolla este jueves una agenda de alto nivel en Estados Unidos, cuyo eje central es su primer encuentro presencial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un contexto marcado por el reacomodo de la política estadounidense frente a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez como cabeza del gobierno interino.
El encuentro con Trump está programado para las 12:00 del mediodía, hora de Washington, y se realizará en un comedor privado de la Casa Blanca, seguido de un almuerzo a las 12:30 p. m., ambos a puerta cerrada y sin acceso a la prensa, según confirmaron fuentes oficiales. La reunión busca mantener un canal directo entre la oposición venezolana y la Casa Blanca, justo cuando avanza un proceso de interlocución con el régimen.