Alerta sanitaria por el uso del Colgate Total Clean Mint ya se expandió a siete países latinoamericanos

La alerta sanitaria sobre la crema dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint sigue extendiéndose por Latinoamérica. A la decisión de Argentina, Chile, Brasil y Colombia de retirar el producto de sus mercados, ahora se sumaron México, El Salvador y Guatemala, tras reportes de incidentes adversos en la salud bucal.
En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció el pasado 6 de agosto que, como resultado de las notificaciones de problemas de salud bucal vinculados a esta pasta de dientes, concedió un plazo de 30 días naturales para retirar el producto de todos los puntos de venta. La autoridad mexicana advirtió que la medida busca proteger a la población mientras se investigan a fondo los casos.
La decisión se alinea con la adoptada por Guatemala, cuyo Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social comunicó el 8 de agosto el retiro inmediato del mercado, y con la de El Salvador, donde la Superintendencia de Regulación Sanitaria alertó este sábado sobre el riesgo que el uso de este dentífrico representa para la salud bucal.