Milei promete seguir con el “cambio” en Argentina previo a elecciones del domingo

Javier Milei cerró su campaña este jueves con un canto a capela y la promesa de que “Argentina va a cambiar” tras las legislativas del domingo, a las que llega en medio de una crisis financiera que persiste pese al auxilio de Estados Unidos.
“Vamos por el camino correcto, por eso les pido que el domingo nos sigan acompañando”, dijo Milei, que busca aumentar su minoría en el Congreso.
“No nos quedemos a mitad de camino, por eso esta elección es tan importante”, añadió, luego de plantear los comicios como una dicotomía entre “las ideas de la libertad” y el “comunismo castro-chavista”.
Miles de personas vitorearon al presidente ultraliberal en el acto en Rosario, en el norte del país, ondeando banderas argentinas y violetas, del oficialista La Libertad Avanza. También se erigían los estandartes rojos de las Fuerzas del Cielo, la organización juvenil que apoya al mandatario desde las redes sociales.