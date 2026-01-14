Argentina cierra 2025 con la inflación más baja en ocho años, aunque diciembre encendió alertas

Argentina logró en 2025 una inflación anual del 31,5%, la más baja de los últimos ocho años, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato marca una fuerte desaceleración frente al 117,8% registrado en 2024, el primer año completo del gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con las cifras oficiales, el resultado anual es el menor desde 2017, cuando la inflación fue del 24,8%. Sin embargo, el balance positivo convive con señales de preocupación: en diciembre, el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual del 2,8%, la más alta desde abril y por encima de lo esperado por el mercado.