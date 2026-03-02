Centro de datos de Amazon, en Emiratos Árabes, fue impactado en medio de ataques de Irán

La primera víctima directa de la infraestructura digital en esta escalada militar entre Israel, EE.UU. e Irán no fue un banco ni un aeropuerto, fue la nube.
Un centro de datos de Amazon Web Services (AWS) en los Emiratos Árabes Unidos resultó impactado este domingo 1 de marzo, en medio de ataques lanzados por Irán contra objetivos en el Golfo tras operaciones militares de Estados Unidos e Israel.
Puede leer: Irán bombardea refinería de Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo
Shanaka Anslem Perera, analista experto en negocios, inteligencia artificial y geopolítica, aseguró que es la primera vez en la historia que un centro de datos es atacado físicamente durante una guerra.
“Las arquitecturas de nube tienen vallas perimetrales y controles biométricos. No defensa antimisiles. No interceptación de drones. No incendios en escenarios bélicos”.