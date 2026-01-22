La llamada de Barron Trump, hijo de Donald Trump, que salvó la vida de una joven que estaba siendo golpeada en Londres

Una pantalla de FaceTime fue el único testigo inmediato de una grave y fuerte agresión física que ocurrió a miles de kilómetros de distancia entre las dos personas que conversaban y que estuvo a poco de terminar en una tragedia.
Le puede interesar: Ecuador le respondió a Colombia y asegura que su sistema eléctrico puede cubrir la “demanda diaria” en el país
Barron Trump, de 19 años, se encontraba en Estados Unidos manteniendo una videollamada con una amiga residente en los suburbios de Londres cuando la conversación fue interrumpida por un estallido de violencia.
El hijo menor del presidente estadounidense Donald J. Trump presenció, a través de su dispositivo, cómo el exnovio de la joven con la que hablaba comenzó a golpearla en lo que, según el relato judicial, fue un ataque motivado por celos.