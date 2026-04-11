Bukele le manda ‘vainazo’ a Petro por la parranda en cárcel de Itagüí; ¿qué le dijo?

Nayib Bukele no se guardó las ganas de mandarle su sablazo a Gustavo Petro. El presidente de El Salvador reaccionó en su cuenta de X (antiguo Twitter) al escándalo por la parranda vallenata que hubo en la Cárcel de Itagüí esta semana, que hasta tuvo un reconocido cantante presente para enfiestar a los cabecillas de las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá. Le puede interesar: Nuevo round entre Petro y Bukele: ¿por qué el salvadoreño le ofreció trasladarle todos sus presos? “Ahora entiendo el porqué de sus críticas al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo): se estaba anticipando a esto”, escribió el mandatario centroamericano.

Así mismo, dijo que “siempre es lo mismo” en referencia a que “todos los que defienden delincuentes terminan teniendo una agenda oscura detrás”. Finalizó su mensaje en la mencionada red social señalando que sigue abierta su “oferta” de llevarse a los presos del centro de confinamiento de El Salvador. “Definitivamente la pasarán mejor en sus cárceles”, remató.

Bukele se refirió a una respuesta que el pasado 7 de abril le había enviado a Petro, quien criticó su política de seguridad diciendo que esas cárceles eran “campos de concentración de población civil”. El presidente colombiano se refirió a un reportaje de El País de España que expuso que “el 36% de los capturados durante el estado de excepción no figuraban como pandilleros, según datos oficiales”.

En ese sentido, el presidente salvadoreño le extendió una “invitación, con el mayor respeto”. “Si, como usted sostiene, en nuestro país existen ‘campos de concentración’, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana. En ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100 % de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del ‘amor y la vida’”, expresó. El mandatario agregó a esto que “si se trata de ‘campos de concentración’, incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable. Esta es una oportunidad histórica para consolidar su legado como el libertador que extendió la cuerda firme de la justicia, para sacar a miles del abismo de la exclusión”. Vale recordar que el CECOT en El Salvador es un centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Tecoluca, que fue construido a finales de 2022 en medio de una ofensiva a gran escala contra las pandillas en ese país, a la que el Gobierno califica como “guerra”.