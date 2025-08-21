Director de la DEA acusó a Maduro de colaborar con el ELN y las disidencias para enviar “cantidades récord de cocaína” a EE. UU.

Cole insistió en que “la dictadura venezolana es narcoterrorista” y “siguen enviando este veneno a Estados Unidos, matando a cientos de miles de estadounidenses, sin mencionar a los miembros del Tren de Aragua que envían a nuestro país para destruir sus hermosas calles”. Siga leyendo: Así es la relación del Tren de Aragua con el régimen de Venezuela, ¿podría convertirse en el brazo armado internacional de Maduro? Las declaraciones del director de la DEA se producen después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurara que Washington está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”. La funcionaria, así mismo, calificó abiertamente al régimen de Maduro como “un cartel del narcotráfico”, y acusó nuevamente al presidente de encabezar el Cartel de los Soles, catalogada por el gobierno norteamericano como una organización terrorista.

Desde el pasado 7 de agosto, el gobierno de Donald Trump ha aunado sus esfuerzos para ir en contra del cartel que señalan, es liderado por Maduro. Ese día aumentaron la recompensa por su captura a 50 millones de dólares, cifra que duplicó los 25 millones que habían fijado en enero. Además, la semana pasada Washington anunció una incursión militar en aguas del Caribe para combatir los carteles de la droga latinoamericana, específicamente el vinculado con el régimen venezolano. Este jueves, los buques de guerra de bandera estadounidense se acercaban a aguas del país vecino.