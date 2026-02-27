Caso Epstein: Hillary Clinton compareció en EE. UU. defendió a su esposo y pidió que Trump sea interrogado

La investigación del caso Jeffrey Epstein llegó esta semana a una nueva etapa con la comparecencia de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y del expresidente Bill Clinton ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes. Mientras ella defendió a su esposo y negó cualquier vínculo con el financiero condenado por delitos sexuales, también insistió en que el presidente Donald Trump debe ser llamado a testificar bajo juramento.

La declaración de Hillary Clinton fue realizada el jueves, mientras que la de su esposo, Bill Clinton, se llevará a cabo este viernes, El jueves declaró Hillary Clinton y este viernes lo hará Bill Clinton, en lo que marca la primera vez que un expresidente es obligado a comparecer ante el Congreso bajo amenaza de desacato.

Durante su intervención, la ex candidata presidencial reiteró que no conoció personalmente a Jeffrey Epstein y que solo tuvo un contacto circunstancial con Ghislaine Maxwell, la única persona condenada en el escándalo internacional. Según el diario Le Monde, no existe “ningún documento conocido” en los archivos del caso que la implique, más allá de referencias en reseñas de prensa.