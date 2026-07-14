Chavismo y parte de la oposición acuerdan agenda política conjunta para recuperar a Venezuela

La Asamblea Nacional electa en 2015 y el Parlamento venezolano controlado por el chavismo informaron este martes 14 de julio el inicio de una agenda de trabajo conjunta que comenzará el próximo 1 de agosto, como parte de un proceso de diálogo orientado al fortalecimiento de las instituciones, el sistema electoral y la recuperación del país tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio. El anuncio fue realizado mediante comunicados difundidos por ambas instancias, en los que también se plantea una coordinación para atender las consecuencias de la emergencia y avanzar en una hoja de ruta de carácter político e institucional.

El Parlamento presidido por Jorge Rodríguez indicó que la iniciativa se desarrolla “en el marco de la convocatoria a la unidad nacional para enfrentar todos juntos las consecuencias del doblete sísmico que nos enluta, y a los efectos del fortalecimiento de la democracia”. Asimismo, anunció “el inicio de una hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020 a partir del próximo primero de agosto”. Las conversaciones entre representantes de ambos sectores comenzaron el pasado 18 de junio, cuando Jorge Rodríguez sostuvo una reunión con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015. Sin embargo, el proceso quedó interrumpido tras los sismos del 24 de junio, que, según los datos citados en la información disponible, han dejado al menos 4.561 fallecidos.

Prioridades de la agenda conjunta

La Asamblea Nacional de 2015 explicó que la agenda fue concebida como una hoja de ruta para impulsar la recuperación institucional y democrática del país, al tiempo que acompaña las labores de reconstrucción derivadas de la emergencia. De acuerdo con el comunicado, la agenda de trabajo tendrá como prioridades el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del sistema electoral y el restablecimiento de las garantías para la participación política. El documento señala que la agenda busca promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional, además de servir como punto de partida para una nueva etapa de trabajo institucional. La presidenta del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, también se pronunció sobre la iniciativa a través de su cuenta en X, donde afirmó: ”En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional (2015) asumo el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral, sustentada en una agenda de trabajo con objetivos y hitos concretos, que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela”.

Reconstrucción tras los terremotos y respaldo internacional

Ambos comunicados vinculan el inicio de la agenda con la respuesta a la emergencia ocasionada por los terremotos. La Asamblea Nacional de 2015 sostuvo que la situación evidenció la necesidad de coordinar esfuerzos para avanzar en la recuperación del país. En ese contexto, el comunicado expresa: ”La respuesta de los Estados Unidos ha reafirmado que Venezuela no está sola. La ayuda humanitaria, la recuperación y la reconstrucción forman parte de un mismo esfuerzo orientado al bienestar del pueblo venezolano”. El grupo opositor también indicó: ”Reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando en esta hoja de ruta mediante un trabajo técnico e institucional para contribuir a la reconstrucción del país”. Asimismo, agradeció al Gobierno de Estados Unidos por ”su firme respaldo al pueblo venezolano, tanto en la respuesta inmediata a la emergencia humanitaria como en su acompañamiento a los esfuerzos orientados a la recuperación del país, la consolidación de la estabilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Venezuela”. Por su parte, el comunicado firmado por Jorge Rodríguez señala que ”El apoyo internacional unánime a nuestro pueblo y al gobierno nacional para enfrentar la tragedia, destacan que solo en unión podremos avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de la paz”. El documento del Parlamento de 2015 fue compartido posteriormente en la red social X por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El anuncio de esta agenda se produce días después de que Jorge Rodríguez manifestara en una conferencia de prensa que, en ese momento, los procesos políticos no constituían una prioridad mientras continuaban las labores relacionadas con la emergencia ocasionada por los terremotos.

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