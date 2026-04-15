¿Quiere trabajar en Europa? Abren 850 oportunidades para colombianos en 2026; así puede aplicar

Cada vez son más los colombianos buscan oportunidades laborales en el exterior, por lo que, Europa vuelve a abrir sus puertas, con una nueva convocatoria que ofrece 850 vacantes para trabajar o realizar prácticas profesionales en países como Polonia y España durante 2026.
El programa es liderado por Work & Travel Culture Exchange Au Pair, en alianza con operadores internacionales de empleo, y busca facilitar el acceso a experiencias laborales formales y acompañadas en el exterior.
El interés por este tipo de oportunidades no es menor. De acuerdo con cifras de Migración Colombia y el CERAC, entre 2022 y 2025 más de 1,3 millones de colombianos emigraron de manera definitiva, una cifra muy por encima del promedio histórico.
“Trabajar o hacer prácticas en el exterior representa una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Lo clave es hacerlo a través de procesos formales que garanticen acompañamiento y legalidad”, explicó Luz Marina Vargas, gerente de la organización.
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