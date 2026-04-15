¿Quiere trabajar en Europa? Abren 850 oportunidades para colombianos en 2026; así puede aplicar

Cada vez son más los colombianos buscan oportunidades laborales en el exterior, por lo que, Europa vuelve a abrir sus puertas, con una nueva convocatoria que ofrece 850 vacantes para trabajar o realizar prácticas profesionales en países como Polonia y España durante 2026. El programa es liderado por Work & Travel Culture Exchange Au Pair, en alianza con operadores internacionales de empleo, y busca facilitar el acceso a experiencias laborales formales y acompañadas en el exterior. El interés por este tipo de oportunidades no es menor. De acuerdo con cifras de Migración Colombia y el CERAC, entre 2022 y 2025 más de 1,3 millones de colombianos emigraron de manera definitiva, una cifra muy por encima del promedio histórico. “Trabajar o hacer prácticas en el exterior representa una oportunidad de crecimiento personal y profesional. Lo clave es hacerlo a través de procesos formales que garanticen acompañamiento y legalidad”, explicó Luz Marina Vargas, gerente de la organización. Le puede interesar: Empleo en Colombia pierde ritmo: 23% de empresas prevé recortes en próximos meses

Vacantes en Polonia: empleo en sectores industriales y operativos

De las 850 oportunidades disponibles, 400 corresponden a empleos en Polonia, dirigidos a hombres y mujeres entre los 18 y 50 años. Las vacantes están enfocadas en sectores con alta demanda de mano de obra, como construcción, manufactura, alimentos y agricultura especializada. También hay opciones para perfiles técnicos, como soldadores, conductores y operarios industriales. Uno de los atractivos del programa es que, además del salario en moneda local (zlotys), algunos empleadores ofrecen beneficios como alojamiento subsidiado, seguro médico y acompañamiento en español durante el proceso de adaptación. Según la organización, más de 250 colombianos ya han viajado a este país bajo este programa. Es el caso de Edwin Vallejo, tecnólogo en electrónica industrial, quien asegura que encontró estabilidad laboral y condiciones claras. Lea más: Nu Colombia abrió convocatoria laboral y busca universitarios, ¿cuáles son las áreas y cómo aplicar?

Prácticas en España: oportunidad para estudiantes colombianos

La convocatoria incluye empleos en Polonia y prácticas en hoteles y restaurantes en España para colombianos. FOTO: CORTESÍA

La convocatoria también incluye 450 plazas de prácticas en España, dirigidas a jóvenes entre los 18 y 35 años que estén estudiando programas técnicos, tecnológicos o universitarios. Las prácticas se desarrollan entre 3 y 6 meses en hoteles y restaurantes, principalmente en áreas como turismo, gastronomía, hotelería, administración y marketing. Los participantes pueden desempeñarse como ayudantes de cocina, recepcionistas, camareros o asistentes en eventos, entre otros roles. Además, algunos programas incluyen alojamiento, alimentación y un apoyo económico mensual de entre 200 y 300 euros. Jesús Miguel Elías Balmaceda, estudiante colombiano que actualmente realiza sus prácticas en Galicia, destaca el acompañamiento recibido durante el proceso y la posibilidad de aplicar sus conocimientos en un entorno internacional. Conozca también: CNSC abre concurso para trabajar en la Dian: hay 1.142 vacantes y salarios de hasta $17,6 millones

¿Cómo aplicar a las vacantes en Europa?