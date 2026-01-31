EE. UU. mueve ficha en Caracas: jefa diplomática aterriza en Venezuela para relanzar la relación tras captura de Maduro

La nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela llegó este sábado 31 de enero al país vecino, en medio de un proceso de reanudación gradual de las relaciones bilaterales, rotas en 2019 por el depuesto Nicolás Maduro.
Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses durante una operación el 3 de enero, que incluyó bombardeos a la capital y otras regiones cercanas.
La entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez heredó el poder e inmediatamente dio un vuelco a la histórica relación hostil con Washington: cedió control en el petróleo, una exigencia del presidente Donald Trump, pero también anunció una amnistía general y el cierre de la cárcel del Helicoide, denunciado como un centro de torturas.
La embajadora Laura Dogu encabeza la misión estadounidense, aunque en principio su rol será como encargada de negocios.
Llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, cerca de las 3 de la tarde, hora venezolana. No está claro cuánto tiempo permanecerá en el país o la agenda que cumplirá.