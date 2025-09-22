Últimas publicaciones de Regio Clown antes de su desaparición y muerte en México

La Fiscalía del Estado de México confirmó el 22 de septiembre el hallazgo sin vida de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ reconocido como Regio Clown. Ambos habían desaparecido el 16 de septiembre en Ciudad de México, cuando fueron vistos por última vez en la colonia Polanco. Los cuerpos fueron encontrados en un paraje cercano a la carretera Ciudad de México–Cuautla, en jurisdicción de Cocotitlán, junto a un mensaje atribuido a la organización criminal Familia Michoacana. El primer reconocimiento se hizo por sus tatuajes, y posteriormente los familiares confirmaron la identidad. En contexto: Atención: Hallan sin vida en México a los músicos colombianos B-King y Regio Clown

Sobre la desaparición de B-King y DJ Regio Clown

De acuerdo con las autoridades mexicanas, los artistas habían viajado juntos desde Colombia y fueron reportados como desaparecidos tras salir de un hotel en avenida Masaryk con la intención de asistir a un gimnasio en Polanco. No regresaron al encuentro laboral que tenían pactado esa noche.

Un día antes, ambos se habían presentado en un concierto en la discoteca ElectroLab, en la alcaldía Álvaro Obregón, durante las celebraciones de la independencia mexicana. Lea también: Denuncian la desaparición en México del cantante nortesantandereano B-King y el DJ caleño Regio Clown

Las últimas publicaciones en redes de Regio Clown

En medio de la incertidumbre de su muerte, las últimas publicaciones en redes sociales de Regio Clown, coinciden en algo: todas fueron hechas el mismo día, 16 de septiembre, aproximadamente. En una de ellas escribió: “Nunca me rindo. Cuando la vida me pone a prueba, me mantengo firme como un roble. Ningún obstáculo puede detenerme en mi camino hacia mis metas...”.

En otro mensaje reflexionó sobre las relaciones personales: “Hoy, decido vivir desde la claridad. No desde el rencor, sino desde el límite sano. Elijo rodearme de personas con las que pueda crecer, no de aquellas que me desgastan. Elijo no justificar más lo injustificable. Porque la verdadera paz no se encuentra en complacer a todos, sino en ser fiel a uno mismo¨.

El texto estuvo acompañado de un video en el que agradeció por la salud, el amor y el trabajo, pero advirtió que “no todas las personas vienen con buenas intenciones” y que era necesario “mantenerse alerta frente a energías que no permiten que las cosas fluyan”.

En una tercera publicación insistió en distinguir entre la “compañía genuina” y la “presencia interesada”: “Vivimos en un mundo lleno de diversidad... He aprendido a distinguir la compañía genuina de la presencia interesada. Bendiciones hermosos”.

¿Quién era Regio Clown?

Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años y 1,80 metros de estatura, se definía como “DJ por pasión y vocación” y decía tener como misión “hacer de cada experiencia musical algo fenomenal”. Además de su faceta artística, se presentaba como empresario y coach, compartiendo mensajes de agradecimiento y tranquilidad.

Su última presentación pública ocurrió el 14 de septiembre en un club de Insurgentes, donde actuó durante las celebraciones de la independencia mexicana.

La desaparición fue denunciada inicialmente por la influencer Marcela Reyes, expareja de B-King, y luego por familiares de los artistas. El presidente Gustavo Petro pidió públicamente a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, apoyo en la búsqueda.

Tras el hallazgo, la Fiscalía informó que se dio aviso al consulado de Colombia para adelantar los trámites de repatriación de los cuerpos. Entérese: 17 menores de edad fueron reportados como desaparecidos en la última semana en Bogotá, ¿qué pasa?