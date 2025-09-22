Últimas publicaciones de Regio Clown antes de su desaparición y muerte en México

La Fiscalía del Estado de México confirmó el 22 de septiembre el hallazgo sin vida de los músicos colombianos Bayron Sánchez, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ reconocido como Regio Clown. Ambos habían desaparecido el 16 de septiembre en Ciudad de México, cuando fueron vistos por última vez en la colonia Polanco.
Los cuerpos fueron encontrados en un paraje cercano a la carretera Ciudad de México–Cuautla, en jurisdicción de Cocotitlán, junto a un mensaje atribuido a la organización criminal Familia Michoacana. El primer reconocimiento se hizo por sus tatuajes, y posteriormente los familiares confirmaron la identidad.
En contexto: Atención: Hallan sin vida en México a los músicos colombianos B-King y Regio Clown