Trump no descarta una guerra con el régimen de Maduro: “Él sabe exactamente lo que quiero”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó abierta la posibilidad de una guerra con el régimen venezolano de Nicolás Maduro en una entrevista publicada el viernes, luego de intensificar esta semana la campaña de presión contra Caracas al ordenar un bloqueo petrolero.
“No lo descarto”, declaró Trump en una entrevista telefónica con la cadena NBC News. Trump también se negó a decir si desea derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro. “Él sabe exactamente lo que quiero”, señaló Trump. “Lo sabe mejor que nadie”.
Washington desconoce las dos reelecciones de Maduro, en 2018 y 2024. La justicia estadounidense acusa al mandatario izquierdista de “narcoterrorismo” y el gobierno de Trump aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.