EE. UU. y Dinamarca renegociarían su acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia

Las conversaciones con Estados Unidos sobre Groenlandia buscan impedir que China y Rusia tengan acceso económico y militar a este territorio ártico, indicó el jueves el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó recientemente con tomar por la fuerza la isla, un territorio autónomo de Dinamarca, pero retiró dicha amenaza el miércoles tras conversar con Rutte en el Foro Económico de Davos, y anunció un marco de acuerdo. Rutte dijo el jueves que “una línea” de trabajo surgida de la reunión del miércoles consiste en “garantizar que los chinos y los rusos no tengan acceso a la economía de Groenlandia”, o de un punto de vista militar.

En dicha tarea, detalló, estarán concernidos siete países miembros de la OTAN: Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, Canadá y Estados Unidos, que deberán “asegurarse colectivamente de que el Ártidco se mantiene seguro, y los rusos y los chinos fuera de la zona”.

El acuerdo de 1951

“Fue una muy buena conversación”, afirmó Rutte este jueves en Davos, en un acto sobre Ucrania. Una fuente cercana a las conversaciones en Davos dijo que Estados Unidos y Dinamarca renegociarán su acuerdo de defensa de 1951. “Se reforzará la seguridad del Ártico y los países europeos de la OTAN contribuirán a ello”, afirmó la fuente. Cabe recordar que este acuerdo del 27 de abril de 1951, autoriza a Estados Unidos a establecer, operar y mantener instalaciones militares en Groenlandia con el objetivo de la defensa común.

“Yo mismo no sé qué contiene exactamente el acuerdo relativo a mi país”, lamentó el jueves el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, durante una conferencia de prensa en Nuuk, la capital de la vasta isla ártica.

Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunieron la semana pasada en Washington con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. El secretario general de la OTAN dijo que las siguientes conversaciones partirán de los resultados de su charla en Davos con Trump. En cualquier caso, Rutte no tiene ninguna autoridad para negociar sobre Groenlandia en nombre de Dinamarca, dijo el ministro de Defensa de este país. “Tenemos una línea roja evidente. No cederemos soberanía de ninguna parte del reino”, dijo Troels Lund Poulsen en la red X, matizando que Rutte está trabajando “de manera leal en pos de la unidad de la OTAN”.

Sin embargo, la soberanía y la integridad territorial de ese territorio autónomo danés constituyen una “línea roja”, repitió. En Bruselas, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, no quiso entrar en detalles sobre esos diálogos. No obstante, todos los países de la OTAN están de acuerdo en mantener una presencia permanente de la alianza en el Ártico y alrededor de Groenlandia, subrayó. La dirigente danesa se reunirá el viernes por la mañana con Rutte.

“Atentos y preparados”

Pero, ¿hay que creer realmente que el presidente estadounidense dio marcha atrás definitivamente y que no volverá a provocar sudores fríos a los europeos en otros asuntos, ya sea sobre Ucrania o sus intentos de remodelar el orden internacional con su “Junta de Paz”? Los líderes europeos expresaron además este jueves por la noche sus “serias dudas” sobre ese organismo, en particular sobre su compatibilidad con la ONU, informó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.