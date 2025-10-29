La guerra de Donald Trump contra las drogas va en serio, ¿qué sigue?

No han sido meros anuncios, amenazas aisladas o retórica para sumar adeptos. Sin haber cumplido un año de mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha venido emprendiendo una guerra frontal y cada vez más cruenta –entrelazada por denuncias de violaciones de derechos humanos–, contra grupos ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Mientras el mundo se concentra en su guerra de aranceles o su intervención en el conflicto entre Hamás e Israel, hay otro frente de batalla que cambió el tablero geopolítico y reescribió la guerra contra las drogas que declaró el republicano Richard Nixon en 1971.
Volviendo a 2025, este es el balance más reciente. Dependiendo las fuentes, hay reportes de al menos 13 bombardeos contra lanchas señaladas de mover el ilícito: entre 50 y 60 muertos. La declaración de guerra arrancó con un video tan inquietante como desafiante: un barco en llamas en el Caribe, un mensaje en redes sociales y una frase que sintetiza su cruzada: “matamos a narcoterroristas del Tren de Aragua”.
Desde entonces, los bombardeos contra lanchas rápidas se han convertido en su forma de demostrar poder. Pero más allá del inclemente mensaje, lo que está en marcha es una transformación profunda en la política antidrogas de Estados Unidos. El discurso es simple, pero efectivo para sus seguidores: si las drogas matan estadounidenses, quienes las transportan son enemigos de la nación. Bajo esa lógica, los carteles latinoamericanos dejan de ser organizaciones criminales y se convierten en “grupos armados no estatales”, categoría que permite operaciones militares sin declaración formal de guerra.
Es el mismo razonamiento que justificó las invasiones preventivas tras el 11 de septiembre, ahora aplicado al narcotráfico. La historia parece repetirse con nuevos nombres y viejos pretextos; en la cruzada de Trump, el narcotráfico funciona como excusa perfecta para reactivar la doctrina del poder por encima del derecho. Y mientras América Latina vuelve a mirar al norte, Trump apunta al sur.
La declaración de guerra es tal que Trump ha llegado a comparar a los narcotraficantes con los radicales terroristas: “Ahora debería estar claro para todo el mundo que los carteles son el ISIS del hemisferio occidental”.