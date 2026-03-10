¿Dónde está Mojtaba Jamenei? Mostraron al nuevo líder de Irán con una figura de cartón

Los iraníes no han tenido noticias de Mojtaba Jamenei desde su nombramiento como líder supremo del país tras el abatimiento de su padre, Alí Jamenei, en los bombardeos iniciados por Estados Unidos e Israel. Desde que inició la guerra, se ha visto una especie de hermetismo sobre el paradero del nuevo líder, quien habría sido nombrado de manera apresurada por la Asamblea de Expertos, un organismo conformado por 88 clérigos de la República Islámica que buscarían garantizar la continuidad del régimen de los ayatolás en medio de un conflicto que ya incluye a varios países de Medio Oriente. Mojtaba mantiene una estrecha relación con los Guardianes de la Revolución (Pasdarán), pese a no ocupar un alto cargo dentro de la jerarquía del islam chií. Sin embargo, esta posición mantiene en alerta al presidente estadounidense Donald Trump, quien expresó su descontento tras conocer la llegada del segundo hijo de Alí Jamenei como máxima autoridad en Irán. Le recomendamos leer: Mojtaba Jamenei es el nuevo ayatolá: ¿sigue la mano dura en Irán?

¿Dónde está Mojtaba Jamenei?

En la Plaza de la Revolución (Revolution Square) se realizó una ceremonia por la designación del nuevo líder supremo de Irán. El evento fue multitudinario y contó con la presencia de mujeres, familias y otros musulmanes chiíes que juraron lealtad a Mojtaba Jamenei, de 56 años, quien no estuvo presente. No obstante, hubo algo que llamó la atención: la presentación de una figura de cartón con el rostro del segundo hijo de Alí Jamenei, cuyo tamaño era acorde con su estatura. Esto generó una ola de rumores sobre su paradero y si realmente sigue con vida. Algunos analistas sugieren que su ausencia estaría relacionada con razones de seguridad, no solo para él, sino también para los altos mandos del Pasdarán.

Cabe recordar que Alí Jamenei murió junto con otros miembros el primer día de los bombardeos, cuando la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) supuestamente se enteró de que ellos estaban en una reunión en un complejo de líderes en el corazón de Teherán, según reveló el diario The New York Times. Siga leyendo: Kamal Kharazi advierte que Irán está preparado para una guerra prolongada con EE. UU.

¿Cuándo termina la guerra en Irán?

Donald Trump habló sobre la posibilidad de que la guerra termine “pronto”, lo que fomentó la bajada del precio del petróleo, convertido en el nervio de la contienda bélica. El lunes los precios de los hidrocarburos se dispararon antes de estabilizarse el martes, en medio del temor de que la guerra provoque una crisis económica mundial. La refinería de Ruwais en Emiratos Árabes Unidos se vio obligada a cerrar por un ataque de drones, informó una fuente conocedora que pidió el anonimato. “Vimos dos bolas de fuego elevarse del complejo, acompañadas de ruidos fuertes que parecían explosiones”, contó, también bajo anonimato, un taxista que recogió al personal evacuado de la refinería. Lea también: ¿Cómo cayó Alí Jameneí? Detalles del rastreo de la CIA para que Israel y EE. UU. atacaran a Irán Emiratos no dio cuenta de daños en la refinería. Estados Unidos avisó a Irán de que evitara tomar como rehén la economía mundial, pero la advertencia parece haber caído en saco roto. “Las fuerzas armadas iraníes [...] no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso”, replicó Alí Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen.

