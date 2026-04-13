Continúan las elecciones presidenciales en Perú tras incidente logístico; la derecha lidera en el conteo preliminar

Las presidenciales de Perú se reanudaron este lunes después de que problemas logísticos impidieran el voto de decenas de miles de electores, con la derechista Keiko Fujimori como clara favorita para pasar a un balotaje. La hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene 17% de los votos en un conteo preliminar de la autoridad electoral, con 53% de las actas contabilizadas. Con millones de votos por contabilizar, su rival no está definido y podría ser una sorpresa. Unas 50.000 personas se quedaron sin votar el domingo en algunos distritos de Lima por demoras en la instalación de puntos de sufragio, por lo que las autoridades extendieron la votación en esos centros hasta el lunes. Lea también: La derecha lidera elecciones en Perú: Fujimori y López Aliaga se perfilan para segunda vuelta

El conteo parcial, en el que los votos de Lima son los primeros en ser computados, favorece por ahora con el segundo puesto al ultraconservador Rafael López Aliaga, seguido del socialdemócrata Jorge Nieto. Sin embargo, proyecciones de Ipsos colocan en segundo lugar al izquierdista Roberto Sánchez, heredero político del expresidente Pedro Castillo (2021-2022). El próximo presidente tendrá el desafío de enfrentar un pico de criminalidad y la inestabilidad política que ha llevado al país a tener ocho presidentes en la última década. Aunque nada está dicho sobre su próximo rival, Fujimori, de 50 años, celebró la madrugada del lunes la supuesta derrota de sus detractores. “El enemigo es la izquierda (...) No estarían en la siguiente etapa y eso es positivo para todos los peruanos”, señaló en un discurso con sus seguidores. “Sería un escenario inédito, en el que Fujimori competiría por primera vez con alguien (más) a la derecha de ella. Esto es una ventaja” para la candidata, dice el politólogo Carlos Meléndez.

De confirmarse este escenario, Perú se sumaría a la ola de gobiernos de derecha en Latinoamérica alineados con la administración Trump. En una reciente entrevista con la AFP, Fujimori, jefa de Fuerza Popular, prometió expulsar migrantes indocumentados y atraer capitales estadounidenses.

Allanamiento en el ente electoral

Los comicios se vieron empañados por el atraso en el reparto de urnas y cédulas de votación en al menos 13 locales de Lima. Allí, los electores esperaron en vano varias horas bajo un intenso sol. Y unos 50.000 debieron regresar el lunes para poder votar. “Es una pérdida de tiempo y es incómodo. Son incompetentes las autoridades”, dijo a la AFP Nancy Gómez, empleada doméstica de 56 años, tras votar este lunes. Agentes de la policía y fiscales intervinieron el domingo la sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el centro de Lima, donde recabaron documentos sobre la contratación de la empresa que debía entregar los materiales. Este lunes fue detenido un funcionario de la institución, responsable de la organización de del proceso electoral, “por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”, según la Dirección contra la Corrupción de esa institución. El más crítico de la elección fue López Aliaga, quien el domingo llamó a sus seguidores a protestar frente a la sede de la máxima autoridad electoral.

Por la noche, decenas de ellos gritaron “¡fraude, fraude!” mientras un cordón de policías protegía la institución. La misión de observadores de la Unión Europea descartó que haya encontrado indicios de irregularidades.

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