Equipo de rescatistas colombiano se retira tras nueve días de misión en Venezuela: así fue su labor

El equipo colombiano de búsqueda y rescate UsarCol-1 inició su proceso de retorno a Colombia tras completar nueve días de operaciones en las zonas afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon a Venezuela.
La decisión se produjo luego de que la célula de coordinación internacional, liderada por las Naciones Unidas, diera por terminadas las asignaciones del contingente colombiano y dispusiera la continuidad de las labores con otros equipos internacionales desplegados en la emergencia.
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