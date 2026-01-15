Video | Estados Unidos incautó en el Caribe el sexto buque petrolero

Las fuerzas estadounidenses anunciaron este jueves una nueva incautación a un buque que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Donald Trump para buques sancionados en el Caribe. Esta sería la sexta embarcación interceptada por Estados Unidos.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de X el Comando Sur, quien mostró a través de un video cómo habría sido interceptado el barco Verónica.

“En otra acción antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, zarparon del USS Gerald R. Ford (CVN 78) y detuvieron al petrolero Verónica sin incidentes”, dice la publicación en las redes sociales.