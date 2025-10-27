Puente de 6 metros comunica dos países en Europa y tiene hora distinta a cada lado

Un rincón en la Península Ibérica alberga una rareza que atrae a propios y extraños. En ese lugar se ubica un puente de apenas seis metros de largo que une dos países y además obliga a ajustar la hora al cruzarlo. Está ubicado entre el municipio de La Codosera (España) y la localidad de Várzea Grande (Portugal) y es un paso que se perfila como una curiosidad geográfica con carácter simbólico.
Le puede interesar: Video viral sobre presunto maltrato laboral en Pereira sería antiguo, pese a reacciones de Petro y el Mintrabajo.
La estructura, llamada El Marco, se extiende sobre un arroyo en medio de un bosque, rodeada de árboles y manga. Mide además 1,4 metros de ancho y esas características la convierten en el puente internacional más corto del mundo.