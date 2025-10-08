Fiscalía de México investiga a militares por la muerte de seis civiles durante un patrullaje del Ejército

La Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) confirmó que seis personas murieron y tres resultaron heridas durante un incidente armado en el estado de Tamaulipas, al norte del país; una zona donde operan diversos grupos armados que se disputan el control territorial. Según el comunicado oficial, los soldados patrullaban la zona en un convoy de tres vehículos en la noche del martes 7 de octubre, cuando una camioneta blanca “trató de embestir” a uno de ellos. La Sedena señaló que, ante la supuesta amenaza, los uniformados “hicieron uso de sus armas”. Cinco personas murieron en el lugar y una más durante el traslado al Hospital General Carlos Canseco, en la ciudad de Tampico. De acuerdo con medios locales, tanto las víctimas como los sobrevivientes se dedicaban a trabajar en labores agrícolas.

El caso fue puesto de inmediato en conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), que abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia Militar inició un proceso interno en el fuero castrense. Los soldados implicados fueron relevados de sus funciones y presentados ante la FGR en calidad de investigados. Entérese: Así dieron con ‘Pequeño J’, el presunto narco señalado de ordenar un triple feminicidio en Argentina La Sedena afirmó que su actuación se apega al Estado de derecho y sostuvo que seguirá una política de “cero impunidad” mientras se desarrollan las diligencias judiciales. También indicó que los peritajes en balística y criminalística determinarán si hubo o no un uso excesivo de la fuerza.

Una región marcada por la violencia del narcotráfico

El estado de Tamaulipas ha sido históricamente una de las zonas más conflictivas del país. Allí operan estructuras como el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, rivales entre sí y responsables de enfrentamientos frecuentes con las fuerzas de seguridad. Tamaulipas registró entre octubre de 2024 y marzo de 2025 un total de 142 homicidios, de acuerdo con estadísticas oficiales locales. Esa cifra representó una tasa promedio baja para el estado en ese periodo, según el gobierno de Tamaulipas, que informó que se encontraba “muy por debajo” de niveles anteriores.