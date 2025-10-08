Fiscalía de México investiga a militares por la muerte de seis civiles durante un patrullaje del Ejército

La Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) confirmó que seis personas murieron y tres resultaron heridas durante un incidente armado en el estado de Tamaulipas, al norte del país; una zona donde operan diversos grupos armados que se disputan el control territorial.
Según el comunicado oficial, los soldados patrullaban la zona en un convoy de tres vehículos en la noche del martes 7 de octubre, cuando una camioneta blanca “trató de embestir” a uno de ellos. La Sedena señaló que, ante la supuesta amenaza, los uniformados “hicieron uso de sus armas”. Cinco personas murieron en el lugar y una más durante el traslado al Hospital General Carlos Canseco, en la ciudad de Tampico.
De acuerdo con medios locales, tanto las víctimas como los sobrevivientes se dedicaban a trabajar en labores agrícolas.