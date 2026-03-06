La paradoja de la IA: van cerca de 40.000 despidos en tecnológicas este año, mientras se valorizan en Wall Street un 55%

En los últimos meses, una nueva ola de despidos ha sacudido a la industria tecnológica global. Empresas emblemáticas del sector fintech hasta gigantes del comercio electrónico, han comenzado a reducir sus plantillas mientras aceleran la adopción de herramientas de inteligencia artificial. Los casos recientes de Block y eBay con más de 4.000 despidos reflejan una tendencia que cada vez es más visible: la integración de la IA no solo está transformando la forma de trabajar, sino también el tamaño de las organizaciones. A finales de febrero, Block —la compañía de servicios financieros fundada por Jack Dorsey y conocida anteriormente como Square— anunció la eliminación de más de 4.000 empleos. La cifra representa cerca del 40% de su plantilla, que pasará de más de 10.000 trabajadores a menos de 6.000. El propio Dorsey fue explícito al explicar el motivo de los recortes. Según el ejecutivo, las herramientas de inteligencia artificial y los nuevos modelos organizacionales permiten operar con equipos más pequeños y estructuras más horizontales. En otras palabras, la empresa no está reaccionando a una crisis puntual, sino a lo que considera un cambio estructural en la forma de construir y dirigir compañías tecnológicas. Le puede interesar: ¿IA agranda brechas de desempleo? En 2026, firmas han recortado más de 30.000 puestos de trabajo

La reestructuración también llega a otras plataformas

Casi al mismo tiempo, eBay anunció que eliminará alrededor de 800 puestos de trabajo, equivalentes a cerca del 6% de su fuerza laboral global. La empresa explicó que la decisión forma parte de un proceso de reorganización interna para alinear su plantilla con las prioridades estratégicas a largo plazo. Sin embargo, se trata ya de la tercera ronda de despidos desde 2023 en la compañía. Este anuncio llega apenas días después de que eBay cerrara un acuerdo por US$1.200 millones para adquirir Depop, una plataforma de reventa enfocada en la Generación Z, lo que evidencia cómo muchas empresas están reduciendo personal mientras destinan recursos a nuevas áreas de crecimiento y desarrollo tecnológico. Reportes internos señalan que entre los perfiles más afectados por estos recortes se encuentran gerentes, científicos de datos, investigadores e ingenieros de software, precisamente algunos de los roles más vinculados al desarrollo tecnológico. Lea más: Amazon, Nike y Mercado Libre recortaron miles de trabajos por la IA en este 2026, ¿cualés fueron?

La inteligencia artificial entra al corazón de las empresas

La adopción de inteligencia artificial está redefiniendo las estrategias empresariales y el empleo. FOTOS: GETTY

El trasfondo de esta ola de despidos está ligado a la rápida adopción de sistemas de inteligencia artificial en procesos clave de las compañías. Herramientas basadas en grandes modelos de lenguaje y sistemas de automatización ya están siendo utilizadas en tareas como: desarrollo de software, análisis de datos, atención al cliente, marketing digital, logística y moderación de contenido. Estas tecnologías permiten automatizar parte de las funciones que antes requerían equipos completos, lo que lleva a muchas empresas a replantear sus necesidades de personal. Incluso dentro de las compañías, algunos trabajadores han relatado que los objetivos de productividad han aumentado considerablemente tras la incorporación de herramientas de IA. En algunos casos, equipos de varios ingenieros han sido reducidos a una sola persona apoyada por sistemas automatizados.

El contraste con Wall Street

Sin embargo, esta transformación del mercado laboral contrasta con lo que ocurre en los mercados financieros. Desde finales de 2022 —cuando se lanzó ChatGPT— el índice bursátil S&P 500 ha mantenido una tendencia alcista impulsada, en gran parte, por el entusiasmo de los inversores hacia las empresas tecnológicas y el potencial de la inteligencia artificial. Y es que el S&P 500 estaba alrededor de 3.800 puntos a finales de 2022, cuando se produjo el lanzamiento de ChatGPT. Para 2025, el índice se ubicó cerca de 6.000 puntos, lo que implica una subida cercana al 55%–60% en menos de tres años Al mismo tiempo, indicadores del mercado laboral estadounidense muestran una dinámica diferente. Las vacantes de empleo han venido disminuyendo gradualmente, pasando de más de 12 millones disponibles, a 7,2 millones, lo que sugiere una moderación en el ritmo de contratación. Esto representa una reducción cercana a 4,8 millones de vacantes, es decir, una caída de alrededor del 40% desde el máximo posterior a la pandemia. Este fenómeno ha abierto un debate sobre la creciente brecha entre el comportamiento de Wall Street y la realidad del empleo. Mientras las acciones suben impulsadas por las expectativas de mayor productividad gracias a la IA, las empresas recortan costos laborales para mejorar sus márgenes. En otras palabras, lo que para los inversores representa eficiencia y crecimiento, para muchos trabajadores se traduce en incertidumbre laboral. Conozca también: ¿Lo pueden despedir de su trabajo por usar la inteligencia artificial de forma indebida?

Un ajuste que ya impacta al sector tecnológico

Los datos confirman la magnitud de esta tendencia. Durante 2025, al menos 127.000 trabajadores del sector tecnológico en Estados Unidos perdieron sus empleos, según diferentes rastreadores de despidos corporativos. A nivel global, las cifras superaron los 150.000 recortes en la industria. Grandes compañías como Microsoft, Intel, Amazon, Verizon y HP también han reducido miles de puestos en los últimos años, al tiempo que incrementan su inversión en inteligencia artificial. Solo en los primeros meses de 2026, estimaciones basadas en el rastreador de despidos tecnológicos de TrueUp indican que alrededor de 30.000 empleos del sector ya han sido eliminados. Amazon, por ejemplo, concentra más de la mitad de estos recortes mientras reorganiza su estructura corporativa e invierte grandes sumas en infraestructura de IA.

¿Cambio estructural en el mercado laboral?