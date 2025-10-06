x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Estas serían las identidades de los presuntos responsables de crimen de B-King y DJ Regio Clown en México

Dentro de los detenidos por las autoridades mexicanas está quien manejaba el Mercedes Benz y un proveedor de un taller mecánico.

  • Las autoridades tendrían en su poder al supuesto conductor del Mercedes Benz que trasladó a los artistas colombianos desde el gimnasio al lugar donde fueron hallados sus cuerpos. Fotos: Redes sociales
    Las autoridades tendrían en su poder al supuesto conductor del Mercedes Benz que trasladó a los artistas colombianos desde el gimnasio al lugar donde fueron hallados sus cuerpos. Fotos: Redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Tras más de una semana del asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Herrera Lemos, conocido como DJ Regio Clown, las investigaciones siguen avanzando por parte de las autoridades mexicanas. En las últimas horas se conoció la identidad de cuatro capturados.

Sumadas a las capturas de cuatro colombianos que al parecer estaban vinculados al crimen, en las últimas horas se supo que la Fiscalía de México ya tiene en sus manos a quien al parecer conducía el vehículo en donde fueron transportados los colombianos y otras tres personas que no son de nacionalidad colombiana.

Lea también: Familiares, amigos y seguidores le dieron el último adiós a B-King en Medellín, tras ser repatriado de México

Así lo reveló El Tiempo, quien además confirmó que los cuatro colombianos que habían sido capturados la semana pasada ya fueron desvinculados de la investigación. El programa mexicano ¡Siéntese Quien Pueda! también había contado que la Fiscalía de México tenía en sus manos a nuevos presuntos implicados en el homicidio de los artistas colombianos.

¿Quiénes son los últimos 4 capturados por las autoridades mexicanas en el caso de B-King y DJ Regio Clown?

Las identidades de las cuatro personas en manos de la Fiscalía de México corresponde a Angélica Iaris, José Luis Díaz García, Luis Alberto Ramírez Baena y Jaime Montoya Puga.

Este último es un hombre mexicano de 62 años con un diagnóstico de diabetes y al parecer quien conducía el Mercedes Benz con el que fueron trasladados Sánchez y Herrera desde el gimnasio donde entrenaban hasta el lugar donde fueron encontrados sus cuerpos. Por otra parte, Ramírez Baena es un proveedor de un taller ubicado en la Ciudad de México.

¿Hay presión mediática en el caso de los colombianos asesinados en México?

Familiares y abogados de los detenidos han mencionado ante medios mexicanos que las capturas han sido arbitrarias y que su detención se debe a a presión mediática.

“Las personas detenidas son absolutamente inocentes. La imputación se basa en suposiciones, en puros supuestos de su responsabilidad. No hay ningún vínculo, no hay datos de prueba, no hay evidencia que ellos hayan abordado el vehículo que se menciona, ni relación con un taller donde dicen que pintaron los rines de un auto que podría estar vinculado con las víctimas”, afirmó ante el medio El Universal de México Ángel Carrera, abogado de Montoya Puga.

La esposa del hombre de 62 años calificó lo acontecido como una injusticia y afirmó que a Jaime Montoya lo tienen como un “chivo expiatorio”.

“Están poniendo a una persona inocente dentro. Es una extorsión mental. No culpo a la presidenta (Claudia Sheinbaum) ni a la gobernadora del Estado de México (Delfina Gómez Álvarez), pero sí hay presión mediática por parte de Colombia. Nos detuvieron el 16 de septiembre, y mi esposo estaba conmigo ese día”, concluyó, sosteniendo que las supuestas evidencias que tienen en contra de los detenidos son insuficientes.

Siga leyendo: Marcela Reyes reveló los que serían los últimos mensajes que cruzó con B-King antes de su asesinato en México

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida