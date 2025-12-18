¿Siguen apareciendo pruebas? Legisladores demócratas de EE. UU. publicaron 68 fotos nuevas vinculadas a Jeffrey Epstein

Legisladores demócratas del Congreso estadounidense publicaron este jueves 18 de diciembre nuevas fotos relacionadas con Jeffrey Epstein, en vísperas de la fecha límite, para que el gobierno del presidente Donald Trump difunda los documentos que posee sobre este delincuente sexual muerto en prisión.
Las 68 nuevas imágenes, que incluyen fotos del financista neoyorquino con figuras como Steve Bannon, Noam Chomsky y Woody Allen, provienen de las 95.000 que la semana pasada los legisladores dijeron haber recibido de los representantes de la herencia de Epstein.