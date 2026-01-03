x

Macron afirma que el “pueblo venezolano” solo puede “alegrarse” por el fin de la “dictadura Maduro”

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha celebrado la “liberación” de Venezuela tras la intervención militar estadounidense que ha terminado con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ha hecho un llamamiento a iniciar una transición bajo mando del opositor Edmundo González.

    El presidente francés, Emmanuel Macron, ha celebrado la “liberación” de Venezuela tras la intervención militar estadounidense que ha terminado con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. FOTO: Getty.
Agencia AFP
Colprensa
hace 2 horas
bookmark

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó este sábado 3 de enero que el “pueblo venezolano” solo puede “alegrarse” del fin de la “dictadura Maduro” y reclamó una “transición pacífica” tras la acción militar de Washington en el país sudamericano, que se saldó con la captura del presidente.

“Al confiscar el poder y pisotear las libertades fundamentales, Nicolás Maduro ha atentado gravemente contra la dignidad de su propio pueblo”, escribió en la red social X el jefe de Estado francés.

Macron exigió además una transición que sea “respetuosa con la voluntad del pueblo venezolano”, que esté liderada “lo antes posible” por el candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024, Edmundo González Urrutia.

Puede leer: EE. UU. da por terminadas las acciones militares en Venezuela “ahora que Maduro está bajo custodia”

Nicolás Maduro capturado.

Macron celebra el fin del régimen de Maduro y la liberación política de Venezuela

Macron considera que este ataque estadounidense debe dar paso a una transición “pacífica, democrática y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano”. “Deseamos que el presidente Edmundo González Urrutia, elegido en 2024, pueda asegurar esta transición lo antes posible”, ha planteado.

Previamente, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, había cuestionado también a Maduro, pero también había criticado el ataque estadounidense.

La operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro viola el principio de no uso de la fuerza que sustenta el derecho internacional. Francia reitera que ninguna solución política duradera puede imponerse desde el exterior y que solo los pueblos soberanos deciden su futuro”, ha afirmado Barrot en un mensaje publicado en su cuenta en X.

El responsable francés ha destacado en particular que se produzcan estos ataques precisamente por parte de “naciones que tienen la responsabilidad principal de ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”.

Ello “tendrá graves consecuencias para la seguridad mundial, que no perdonan a nadie”. Francia “ha aprendido de la historia” y por ello está preparada, ha asegurado, “pero no puede resignarse”, según Barrot, que reitera el alineamiento de París con la Carta de la ONU, “que debe seguir guiando la acción internacional de los Estados, siempre y en todo lugar”.

Entérese: Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que haya una transición: “no tenemos miedo de poner soldados en tierra”

Desde la oposición, la líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha criticado a Maduro por “comunista, oligárquico y autoritario”.

Pero hay una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de instaurar en Venezuela. La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, su poder o su continente. Es inviolable y sagrada”, ha argumentado.

El líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha censurado la postura de Macron, que “no refleja la voz de Francia”. “Nos avergüenza. Abandona el derecho internacional. Un día sombrío para nuestro país”, ha apuntado en su cuenta en X.

El propio Mélenchon ha participado en una concentración en París contra la intervención militar estadounidense en Venezuela. “Los Estados Unidos de Trump se están apoderando del petróleo venezolano violando su soberanía con una intervención militar arcaica y el atroz secuestro del presidente Maduro y su esposa”, denunció previamente en su cuenta en X.

Además: Maduro capturado: el dictador que cayó rendido tras el cerco de Estados Unidos

