Marco Rubio pide que hayan condiciones para unas elecciones en Venezuela: “Nos gustaría verlo lo antes posible”

Venezuela necesita prensa libre y una nueva comisión electoral para poder celebrar elecciones con garantías, declaró este miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una audiencia en la Cámara de Representantes.

Cinco meses después del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, Venezuela se encuentra aún en una “fase de recuperación”, antes de pasar a una etapa de transición política, explicó Rubio.

“Parte de la fase de recuperación es crear las condiciones para una prensa libre e independiente”, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense.

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Según Rubio, hubo “un aumento en esa actividad”, aunque “tiene que seguir creciendo”.

El secretario de Estado mencionó además la necesidad de que los partidos políticos “se organicen y se movilicen, porque no se puede participar en una elección si no se ha tenido tiempo”.

“Y se necesita un nuevo comité electoral. Lo hemos dicho repetidamente”, concluyó.