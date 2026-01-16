María Corina Machado aseguró que será la presidenta de Venezuela “cuando llegue el momento adecuado”

La líder opositora y premio Nobel de la paz, María Corina Machado, mantiene el tono optimista tras su encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, y aseguró que espera convertirse en presidenta de Venezuela “en el momento adecuado”.
“Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta”, declaró a Fox News, en una entrevista grabada tras su encuentro este jueves 15 de enero con Trump.