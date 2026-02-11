El crudo relato de los sobrevivientes y testigos tras la masacre de nueve personas en Canadá: “Estamos devastados”

Canadá está de luto, dijo este miércoles 11 de febrero el primer ministro Mark Carney después de que nueve personas murieran y otras 27 resultaran heridas en un tiroteo en una escuela secundaria y una residencia, en una de las masacres más graves registradas en este país.
“La nación está de luto”, dijo emocionado Carney en unas breves declaraciones a la prensa al día siguiente de este ataque en Tumbler Ridge, un pueblo de 2.300 habitantes al pie de las Montañas Rocosas, en la provincia de Columbia Británica.