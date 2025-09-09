Milei convocó mesas políticas y promete “acelerar” sus reformas tras revés electoral

El presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó esta semana la formación de una serie de “mesas políticas” después de la derrota electoral de su partido, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, donde fue superado en más de trece puntos porcentuales por el partido peronista Fuerza Patria. Según dijo, una de estas bajo su liderazgo y con pesos pesados del Ejecutivo como su asesora y hermana, Karina Milei, y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.
Así lo anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde precisó que formarán parte de una “mesa política nacional” el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el presidente del Congreso, Martín Menem, y el asesor del presidente Santiago Caputo.