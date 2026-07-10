Israel mató al palestino que proyectaba partidos del Mundial de Fútbol para los desplazados en Gaza

Un misil disparado por las Fuerzas Militares de Israel le quitó la vida a Mohammed al-Wahidi, el palestino que organizaba proyecciones de partidos de fútbol del Mundial 2026 para distraer del dolor a los miles de damnificados por la guerra en la Franja de Gaza.
Las autoridades locales confirmaron que Al-Wahidi se movilizaba en un taxi por la ciudad de Gaza, el pasado martes, cuando el vehículo fue impactado por el misil. En el ataque también murieron el conductor y dos niños que estaban cerca.
Mohammed al-Wahidi se había hecho famoso en las últimas semanas por promover el esparcimientos en los campamentos de desplazados, víctimas de la incursión militar de Israel que está reduciendo a cenizas la región.