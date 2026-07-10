Israel mató al palestino que proyectaba partidos del Mundial de Fútbol para los desplazados en Gaza

Un misil disparado por las Fuerzas Militares de Israel le quitó la vida a Mohammed al-Wahidi, el palestino que organizaba proyecciones de partidos de fútbol del Mundial 2026 para distraer del dolor a los miles de damnificados por la guerra en la Franja de Gaza. Las autoridades locales confirmaron que Al-Wahidi se movilizaba en un taxi por la ciudad de Gaza, el pasado martes, cuando el vehículo fue impactado por el misil. En el ataque también murieron el conductor y dos niños que estaban cerca. Mohammed al-Wahidi se había hecho famoso en las últimas semanas por promover el esparcimientos en los campamentos de desplazados, víctimas de la incursión militar de Israel que está reduciendo a cenizas la región.

Los videos de la comunidad disfrutando de los juegos en medio de las ruinas se viralizaron, y miles de cibernautas valoraron el esfuerzo del palestino de 65 años, un antiguo profesor de inglés que desde el inicio de la guerra se dedicó a trabajar para la ONG extranjera Comité Egipcio de Ayuda en Gaza. En su primera declaración sobre el hecho, las Fuerzas Militares de Israel indicaron que investigarían lo sucedido, dado que su ataque fue dirigido contra un supuesto integrante del grupo Hamás.

Matanza de niños en Gaza

De otro lado, al menos 100 niños han muerto en ataques aéreos y actos de violencia en la Franja de Gaza desde el inicio de la supuesta tregua hace tres meses, entre el movimiento islamista palestino Hamás e Israel, informó Naciones Unidas. “Más de 100 niños han muerto en Gaza desde el alto el fuego de principios de octubre. Eso equivale aproximadamente a una niña o un niño muerto cada día durante el alto el fuego”, reportó James Elder, portavoz del organismo de la ONU para la infancia (UNICEF), en una rueda de prensa a distancia desde Ciudad de Gaza, en el territorio palestino. Los 60 niños y 40 niñas murieron por bombardeos aéreos, ataques con drones (incluidos drones suicidas), disparos de tanques y munición de fusil, entre otras causas, según el portavoz, que indicó que el número real probablemente sea mayor.

Por su parte un responsable del Ministerio de Salud de Gaza, que mantiene registros de víctimas, informó de un total de 442 fallecidos desde la tregua, entre ellos 165 menores. “Siete niños han muerto por hipotermia en lo que va de año”, declaró Zaher Al-Wahidi, director del departamento informático del Ministerio de Salud.

Mohammed al-Wahidi, el palestino que organizaba las proyecciones de los partidos del Mundial de Fútbol en la Franja de Gaza. FOTO: CORTESÍA.

Según un balance de las autoridades de Gaza, más de 70.000 personas han muerto en el territorio palestino desde el inicio de la guerra, desatada por el ataque sin precedentes de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023. Casi el 80% de los edificios de Gaza han sido destruidos o dañados por el conflicto, según datos de la ONU. TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Israel “asesinó deliberadamente a 20.000 niños palestinos”; concluyó informe de la ONU. BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS