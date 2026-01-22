¿A qué se deben los moretones en la mano de Trump? Surge nueva explicación de la Casa Blanca

Fotografías que mostraban nuevos moretones en la mano del presidente Donald Trump generaron este jueves especulaciones sobre su salud, pero el mandatario de 79 años les restó importancia y dijo que simplemente se golpeó con una mesa.
A Trump se le han visto hematomas en su mano derecha desde su regreso al poder el año pasado, que usualmente cubre con vendajes o maquillaje. La Casa Blanca ha dicho que se deben a una combinación de apretones de mano frecuentes y a aspirinas que toma para su salud cardiovascular.
Lea también: ¿Qué son los moretones en la mano de Trump? Culpa a la aspirina y dice que su salud “está perfecta”
Sin embargo, fotos publicadas este jueves, tomadas en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, muestran moretones más intensos en un lugar similar, pero esta vez de su mano izquierda.